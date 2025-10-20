El Parque Natural Sierra Morena de Sevilla impulsa senderos inclusivos: "progreso, aventura y oportunidad de avanzar"

La delegada territorial de Medio Ambiente, junto a los participantes en la iniciativa de senderos inclusivos, que tienen algún tipo de diversidad funcional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, a través del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, ha organizado una actividad que conjuga medio ambiente y participación social en el denominado 'Sendero de la Diversidad'. En este sentido, las asociaciones Cocemfe y Aspanri, dedicadas a las personas con diferentes tipos de diversidad funcional, han participado en una visita guiada realizada por el equipo técnico del citado espacio natural, en el Jardín Botánico de El Robledo (Constantina), en el Cerro del Hierro y en la playa fluvial de San Nicolás del Puerto.

El evento ha contado con la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, Inmaculada Gallardo, quién ha destacado "la trascendencia de involucrar a todos en nuestros espacios naturales, por lo que la inversión para adaptar las infraestructuras es imprescindible para el Parque Natural." También han estado presentes en la actividad el director conservador del Parque Natural, Vicente Castaño, y la teniente de Alcalde del Ayuntamiento constantinense, Sonia Ortega.

Al respecto, en la iniciativa han participado más de 50 personas en una visita "que transcurrió con un tiempo soleado, que permitió a los participantes disfrutar de la experiencia". Los senderistas encontraron una experiencia adaptada, con caminos diseñados con rampas, la señalización adecuada o unas superficies accesibles.

Los participantes en esta actividad lograron recorrer el sendero botánico, el sendero circular del mirador en el Monumento Natural de El Cerro del Hierro y la playa fluvial de San Nicolás del Puerto, "poniendo de manifiesto la apuesta tan importante hecha por la Junta de Andalucía y las corporaciones locales colaboradoras en esta actividad".

Este programa tiene como objetivo poner en valor un espacio natural como el Parque Natural y su innegable papel como escenario para mejorar un tema fundamental: la inclusión y su manifestación en los espacios naturales. Los organizadores quisieron trasladar el "símil" que supone un sendero en la vida de personas con discapacidad: "progreso, aventura y oportunidad de avanzar".

Las personas que forman parte de asociaciones como Concemfe o Aspanri buscan una igualdad de oportunidades, un sendero en la vida --físico, social, laboral-- que sea accesible para todos. La eliminación de las barreras físicas, como se ha hecho en estos senderos, ayuda a un segmento de la población con perspectivas y capacidades únicas, enriqueciendo a toda nuestra sociedad.