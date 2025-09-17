Patrimonio aprueba la restauración del Cenador de Carlos V del Alcázar y el futuro museo de la Universidad de Sevilla

Archivo - El Cenador de Carlos V del Real Alcázar, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha aprobado el proyecto de restauración del Cenador de Carlos V del Alcázar de la localidad, así como el proyecto del Museo de la Universidad de Sevilla (US), entre otros.

Así lo ha afirmado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, donde ha informado de que además de esta medida, la Comisión ha examinado un total de nueve expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de la provincia, ocho en la ciudad de Sevilla y uno en Marchena.

En el caso del Cenador de Carlos V, la administración ha asegurado que el monumento, incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), presenta un deterioro producido por la humedad, así como modificaciones y cambios estéticos resultantes de las distintas intervenciones que afectan al aspecto visual de la edificación.

Los trabajos se acometerán sobre todas las partes de la construcción, interior y exterior, incluyendo la globalidad de sus elementos. Además del conveniente seguimiento arqueológico de las obras de ejecución, la Comisión Provincial de Patrimonio ha solicitado la presentación de una memoria final describiendo la naturaleza, alcance y resultados de unos trabajos que, dado la complejidad tanto de la edificación como de su conformación y tratamiento, establecen también en su ejecución una nomenclatura específica, a modo de tesauro propio.

El estudio histórico presentado recoge como el Cenador de Carlos V tiene un posible origen en una qubba abadí, identificada en las recientes investigaciones arqueológicas realizadas.

Así, este monumento ofrece una peculiar combinación de elementos de tradición musulmana con otros de claro origen renacentista. La actuación supondrá, además, una clara mejora en su estado de conservación. El planteamiento incluye la eliminación de añadidos discordantes del siglo XX y la recuperación de elementos originales aún presentes, incluyendo cuestiones claves para la preservación de los valores patrimoniales de la Antigua Fábrica de Tabacos y su percepción arquitectónica.

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Patrimonio ha aprobado también la ejecución de la Sala Cero del Museo de la US, en la antigua Fábrica de Tabacos. El organismo provincial considera que el proyecto museográfico se integra, en su totalidad, en la lectura global de este Bien de Interés Cultural (BIC) y en su marcado carácter modular. El planteamiento incluye la eliminación de añadidos discordantes del siglo XX y la recuperación de elementos originales aún presentes, incluyendo cuestiones claves para la preservación de sus valores patrimoniales.

También actualiza el espacio al nuevo uso, en consonancia con los requerimientos funcionales y de habitabilidad actuales, mejorando la relación con el patio sur del edificio e igualando en la salida al mismo. Se ubicará en las naves de la planta baja que se encuentran a la izquierda del apeadero, desde la entrada por la calle San Fernando, y pondrá en valor los elementos arquitectónicos principales del edificio, destacando su claridad compositiva.

OTROS PROYECTOS

Por otro lado, se ha informado favorablemente sobre el proyecto de reforma de adecuación para uso administrativo de un edificio en la avenida de María Luisa, 4, al entender que la propuesta no altera la superficie ni el entorno, suponiendo, además, la mejora del edificio. No obstante, la Comisión ve necesario que la intervención debe cuidar particularmente las soluciones de las instalaciones previstas en cubierta. Por ello, "se deberá prever su mimetización o la instalación de celosías que las oculten, no solo a nivel de calle sino también a nivel de volumen".

Por otro lado, ha autorizado el proyecto de seguridad, reparación y rehabilitación de las fachadas del Monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla con el fin de mejorar tanto su estado de conservación como sus condiciones habitacionales y de uso. Se plantea una serie de actuaciones sobre las patologías existentes en las fachadas del edificio A, rehabilitado a finales de los 80 pero que, en la actualidad, presenta un estado de deterioro avanzado en sus envolventes.

También las cubiertas presentan puntos de filtración de aguas que es necesitan corregir para evitar mayores deterioros. El Monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla fue declarado como BIC en 1964. Por ello, en las remociones de terrenos necesarias para la ejecución de la cámara de aireación perimetral se llevará a cabo un control arqueológico de movimientos de tierra y al término de las intervenciones se presentará un informe de ejecución.

Asimismo, se ha dado el visto bueno al proyecto de reparación de los tragaluces de la cubierta del hall de entrada del Palacio de Altamira, en la calle Santa María la Blanca de Sevilla. El planteamiento contempla la sustitución de un paño de pavés de la cubierta plana no transitable por un lucernario de vidrio tratado al ácido con perfilería metálica y ventilación, debido al mal estado en el que se encuentra.

De forma conjunta se llevarán a cabo obras de reparación e impermeabilización para solucionar las patologías que presentan esta zona del inmueble.

También ha sido aprobado el proyecto de adecuación del sótano de la Capilla del Carmen para la instalación de un columbario, ya que la intervención supondrá no solo la recuperación del sótano sino también la mejora de las condiciones del templo. Durante los trabajos de ejecución se deberá realizar un análisis arqueológico de estructuras emergentes y un informe final descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados.

Además, por no suponer una afección negativa sobre la 'Muralla Histórica' de la ciudad, se ha informado de forma favorable del proyecto de adaptación, en la calle Goles, de un local comercial a tres viviendas.

Por último, la Comisión ha tomado conocimiento, en sentido favorable, de la restauración de la Capilla del Correo Mayor de la Iglesia del Convento Madre de Dios de Sevilla, capilla de La Lanzada, con el fin de mantener tanto de sus valores culturales como su estado de conservación.

PROVINCIA

En la provincia, se ha aprobado la modificación del planeamiento municipal de Marchena sobre los usos compatibles en suelo y subsuelo de dotaciones públicas. Analizada la documentación presentada y tras haber sido aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento marchenero, Patrimonio considera que los cambios son compatibles con la protección del Conjunto Histórico de la localidad y sin perjuicio del cumplimiento de las normativas urbanísticas o sectoriales.

No obstante, en el caso de que la dotación de espacios libres o equipamientos se localizase dentro del ámbito del Conjunto Histórico, deberá estudiarse pormenorizadamente y se requerirá previamente la autorización de la Comisión de Patrimonio.