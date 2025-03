Patrimonio aprueba la restauración de un lienzo y los Escudos de Alfonso X y Beatriz de Suabia de la Catedral de Sevilla

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, en la sesión celebrada este miércoles ha dado cuenta de un total de nueve expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico. De los temas examinados, un total de cuatro corresponden a Sevilla y cinco a la provincia, concretamente a la localidad de Aznalcázar, Lebrija, Marchena y Villanueva del Río y Minas.

Según ha trasladado la Junta en una nota, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente el proyecto de conservación de la pintura titulada 'Piedad con el Padre Eterno', obra del pintor Juan de Sevilla Romero (1643-1695), que se venera en la Catedral.

El estado de conservación del lienzo es "deficiente, lo exige una intervención integral para detener su degradación y recuperar sus valores culturales que faciliten un acercamiento a su lectura original", han destacado. La intervención contará con una fase cognoscitiva, con un importante componente investigador, para profundizar en el conocimiento de sus características materiales, técnicas de ejecución, factores de deterioro y patologías.

También en la Catedral, Patrimonio ha destacdo el proyecto de conservación de los Escudos de Alfonso X y Beatriz de Suabia, patrimonio textil de la Catedral de Sevilla del s.XVI, La intervención constará de dos fases, una primera de inspección, ya realizada; la segunda, la redacción del documento en el que se recogen los factores de deterioro, patologías, materiales y técnicas constitutivas de forma básica. La profundización en el conocimiento de la obra se realizará en paralelo a su intervención. Debido a sus idénticas características materiales, artísticas e históricas, se redacta un único proyecto para ambas piezas.

Patrimonio también ha estudiado el proyecto de reforma de una vivienda unifamiliar en el Patio de Banderas número 11, pues ha concluido que las actuaciones propuestas no producen cambios significativos en la vivienda, ya que se trata de actuaciones de conservación y mejora de las condiciones del edificio que no modificarán la volumetría ni la tipología de la edificación, por lo que "se consideran adecuadas al no afectar a los valores del inmueble ni producir afección al Real Alcázar ni al entorno en el que se sitúa".

Y por último en la capital, Patrimonio ha indicado las actuaciones recogidas en el Proyecto de Refuerzo Estructural por Daños en Inmuebles del Hospital de la Santa Caridad, con los requisitos de solicitar de nuevo autorización en el transcurso de la ejecución de las obras, con respecto a la propuesta de intervención definitiva del intradós de la cúpula y la bóveda de la iglesia y la aportación de la documentación técnica generada para la fijación de las presiones mínima y máxima de inyección y la determinación de los demás parámetros que puedan sufrir modificaciones con respecto a los que figuran en proyecto. Además, ha de contemplarse la presentación de una memoria final describiendo la naturaleza, alcance y resultados a la terminación de los trabajos, según lo previsto en el artículo 21.2 de la citada Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA PROVINCIA

En la provincia, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente la restauración de la portada norte de la iglesia de San Pablo de Aznalcázar, una de las joyas de la arquitectura gótico-mudéjar sevillana.

Estructuralmente no se aprecian daños de consideración, al no percibirse fisuras ni desplazamientos, pero los estratos superficiales se encuentran altamente disgregados y en peligro de desprendimiento. Por tanto, se propone la recuperación de la imagen primitiva de la puerta mediante la consolidación de los estratos visibles, la eliminación de los muretes que ocultan las pilastrillas y enmarque y la reintegración formal de la composición de la puerta, sin contemplar la eliminación del cegamiento actual del hueco de paso, la consolidación de los morteros y estratos polícromos, la eliminación de los morteros ajenos a la obra que afectan negativamente a su conservación y la recuperación de la imagen original.

Patrimonio también ha informado del proyecto de regeneración urbana del espacio público Plataforma del Castillo de Lebrija, y que tiene como objeto la ordenación de la plataforma donde se ubica el castillo. Este proyecto incorpora, sin alteraciones, la intervención previamente autorizada por la Comisión de Pat4rimonio en su versión de noviembre de 2023, de título 'Entre Murallas', añadiendo ahora la ordenación del ámbito de la zona al norte y oeste de la Plataforma de la Ermita.

Así, la mayor parte de los nuevos espacios incorporados se consideran área arqueológica donde únicamente podrán ejecutarse algunos caminos en función de los resultados que revelen los estudios arqueológicos que se lleven a cabo. Asimismo, para conectar este área con la plaza de la ermita y la intervención oriental del ámbito, se prevé la ejecución de un mirador con criterios similares a los seguidos en los espacios del ámbito este.

Patrimonio ha estudiado el proyecto de reurbanización de la calle Arco de la Rosa de Marchena, también conocido como Puerta de Sevilla y que es una de las conservadas del recinto amurallado, y que propone un nuevo diseño y mejora de la red de saneamiento, que actualmente origina problemas con la lluvia. En este caso, la Comisión Provincial de Patrimonio ha decidido solicitar un reformado de proyecto donde se revise la propuesta arquitectónica de la calle Arco de la Rosa, por no considerarse lo suficientemente justificada y no suponer una mejora con respecto al estado actual, como se ha desarrollado en el apartado de conclusiones.

No obstante, no existe inconveniente en la actuación de mejora en la red de saneamiento, aunque será necesaria la realización de una excavación arqueológica extensiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.a) del Decreto 168/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía.

Por último, Patrimonio ha informado de dos actuaciones en el Enclave Arqueológico de Munigua (Mulva) en Villanueva del Río y Minas. La primera actuación se realiza en lo que se conoce como 'calle sur' del enclave, que parte desde el Foro hasta el extremo opuesto, donde se ubican las casa 7 y 3, y la segunda, en las termas.