El Plan T-Activamos logra que siete de cada diez participantes retomen su búsqueda de empleo

Archivo - Imagen de la oficina de Empleo de la localidad gaditana de Barbate. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 69% de las personas que ya han participado en la iniciativa T-Activamos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) retoma su búsqueda de empleo con la puesta en marcha de un plan personalizado de actuación que incluye un itinerario de orientación, formación e intermediación laboral.

Este Plan, que arrancó el pasado año, es un "hito fundamental en el proceso de transformación del SAE y tiene como objetivo movilizar a las personas inscritas como demandantes de empleo" que, en los últimos 24 meses, han renovado puntualmente su demanda por medios telemáticos pero no han recibido ni solicitado en ese período ningún servicio del SAE como formación, asesoramiento, participación en programas o vinculación a una oferta de empleo, tal y como ha señalado la Junta en una nota.

Así, el objetivo es reactivarlos y acompañarlos, desde este momento, en su búsqueda de empleo y mejora de oportunidades laborales. Hasta el momento, en el marco del Plan T-Activamos, el SAE ha contactado con un total de 113.270 demandantes de empleo con el objetivo de conocer su disponibilidad real para el empleo, detectar en qué medida conocen los recursos que el SAE pone a su disposición y ofrecerles un plan a medida que les permita alcanzar sus objetivos de empleo.

El Servicio Andaluz de Empleo, a través de su servicio telefónico, contacta con estas personas, en el teléfono que tienen indicado en su demanda, para informarles de su participación en el Plan y ofrecerles una cita antes de su próxima fecha de renovación de la demanda.

La cita presencial, que tiene una duración aproximada de 20 minutos, se desarrolla en la oficina de empleo y en ella se revisan sus datos y los servicios disponibles, incluyendo la posibilidad de iniciar un itinerario personalizado a quienes manifiesten interés en reactivar su búsqueda de empleo.

A partir de ese momento, y en función del resultado de la cita, el SAE hace un seguimiento junto al usuario de los servicios solicitados, adaptando estos en cada momento a sus intereses y circunstancias, mientras su demanda continúe en alta.

Además, si está percibiendo algún tipo de prestación, se le informa sobre cómo obtener y firmar un Acuerdo de Actividad y que pueda cumplir así con esta obligación legal. También se le propone una Entrevista de Orientación Inicial que le permita trazar un itinerario y acceder así a los demás servicios y programas que ejecuta el SAE.

Desde el arranque del Plan en septiembre de 2025, el SAE ha llamado a más de 113.000 demandantes y ha citado en las oficinas de empleo a 61.218 personas. De ellas, el 69% (un total de 41.964 personas) ha aceptado participar en el plan activando su demanda con alguna medida y el 23% (14.203 demandantes) ha adaptado su demanda en función de su disponibilidad actual.

Este Plan se está haciendo extensivo de forma paulatina al conjunto de personas demandantes inscritas en el SAE, convirtiendo esta dinámica en el modelo de relación habitual de atención con la población que busca empleo de forma activa.

La iniciativa se enmarca dentro del Modelo de Gestión Integral (MGI) desplegado por la agencia y que ha supuesto un nuevo enfoque para la prestación de los servicios en el ámbito del empleo. Con los avances desplegados en el MGI, el SAE ha reforzado los medios digitales para facilitar la autogestión, derivando a la atención presencial en oficinas el desarrollo de aquellas actuaciones que justamente están encaminadas a poner en marcha y cumplir con los servicios garantizados.

Esta apuesta por el entorno digital ha supuesto además "importantes mejoras" de los canales telemáticos, entre ellos la AppSAE, que se encuentra entre las cinco aplicaciones de servicios de empleo autonómicos mejor valoradas y la que registra el mayor número de descargas, con más de un millón de usuarios activos; o la puesta en marcha de la libre elección de oficina, una opción que permite a los usuarios elegir el día y la hora que más le convenga para ser atendido, tanto de manera presencial como telefónica, en cualquier oficina de empleo.

Del total de citas atendidas este año, casi 58.000 fueron gestionadas en una oficina distinta a la que corresponde por código postal. Con este nuevo sistema, el SAE amplía su disponibilidad garantizando más tiempo para la atención personalizada por parte del personal técnico del SAE tanto a las personas demandantes como a las empresas, reforzando su papel como eje de conexión del talento en Andalucía.