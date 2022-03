Del Pozo anuncia la "inminente" firma con los obispos andaluces para constituir la Comisión Mixta Iglesia-Junta

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles la "inminente" firma con los obispos andaluces para constituir de nuevo la Comisión Mixta Iglesia-Junta de Andalucía, destacando que desde la Consejería que preside "hemos recuperado el diálogo con todos los sectores de la sociedad, incorporando aquellos ignorados por anteriores gobiernos como el de la moda creada y diseñada en Andalucía o el arte sacro, y con una apuesta presupuestaria sólida en Cultura".

Así se ha manifestado durante un desayuno informativo organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, donde también ha presentado la convocatoria de los Premios Andalucía de la Cultura, "que reconocerán todas las disciplinas artísticas, el mecenazgo y, por supuesto, la tauromaquia, actividad fundamental del patrimonio cultural andaluz", según una nota de prensa emitida por la Junta.

Del Pozo, quien ha sido presentada por el periodista Ignacio Camacho, ha defendido "el triple papel" de la cultura en Andalucía "como factor de generación de riqueza y empleo, como elemento de cohesión social y vertebración territorial, y como instrumento de fortalecimiento de la confianza y la identidad de la ciudadanía". "Esos tres ingredientes convierten a la cultura y al patrimonio en motores del liderazgo de Andalucía y en el tercer pilar de riqueza de nuestra tierra", ha añadido.

Ha hecho hincapié en el "compromiso decidido" por la reactivación cultural de Andalucía del Gobierno de Juanma Moreno. "Cuando llegamos nos encontramos proyectos paralizados, eternamente presentados y nunca ejecutados y que ahora son una realidad, como las Reales Atarazanas o el Convento de la Trinidad de Málaga", ha explicado, detallando que "nos encontramos con subvenciones por pagar desde 2014, orquestas en quiebra financiera y fondos europeos ejecutados al 20%".

En esta línea, la titular de Cultura ha destacado que "este Gobierno convoca, publica, tramita y paga en tiempo récord, abonando además lo impagado por los anteriores ejecutivos". Ha señalado que, a través de la Consejería de Empleo, "hemos tramitado ayudas a los autónomos y pymes culturales por valor de 16,4 millones de euros".

Sobre la Consejería, ha recalcado que "trabaja con humildad, transparencia y constancia, dialogando con todos los colectivos y sectores y sin dejar de pensar en el beneficio de los andaluces, de su cultura y su patrimonio". "Por ello, pusimos en marcha medidas para consolidarlos como tercer pilar de riqueza, como la gestión correcta de las ayudas a los sectores, la ampliación de la programación o la inversión sostenida en Patrimonio Histórico con más de 233 millones de euros invertidos a finales de la legislatura", ha indicado.

Así, Del Pozo ha señalado que, "como medida para facilitar la inversión y la colaboración público-privada, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se han simplificado la normativa para suprimir trabas administrativas y cargas al ciudadano, dinamizando así el tejido cultural y el desarrollo de actividades económicas vinculadas con la cultura, que han conllevado un refuerzo considerable en las delegaciones territoriales".

"Todas estas medidas no tendrían cabida sin una oferta cultural de excelencia, como las exposiciones de Valdés Leal o Picasso y las colaboraciones con las colecciones Thyssen Bornesmiza y Sandretto, así como con la combinación de las artes y el patrimonio en programas como el Festival Anfitrión o el Ciclo Música y Museos, proyectos innovadores que han tenido una gran acogida entre el público", ha precisado Del Pozo.

En esta línea, ha matizado que "el objetivo final es la visualización de los creadores andaluces en los foros nacionales e internacionales, como el regreso a ARCO tras once años de ausencia o la próxima presencia de un espacio propio para los editores andaluces en la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania)".

MOTOR ECONÓMICO Y ATRACTIVO TURÍSTICO

Para la consejera de Cultura, "además de nuestra riqueza cultural, estamos ante un sector que genera empleo de calidad. En un periodo tan adverso como el vivido, las empresas culturales andaluzas crecieron más de un nueve por ciento mientras atraíamos a un tercio de los visitantes turísticos de Andalucía antes de la pandemia".

Ha puesto de relieve que "el reto es lograr que la mitad de los visitantes lo hagan atraídos por la oferta cultural y patrimonial", incidiendo en que "estamos trabajando para conseguirlo, como por ejemplo con el aumento del patrimonio público con la adquisición de obras de arte como el busto de Antonino Pío o las obras de La Roldana o Alonso Cano".

Del Pozo ha remarcado que de ese proyecto nació 'Herederos de una Gran Historia', "la nueva formulación de la oferta cultural y patrimonial que aspira a situarla a la cabeza del desarrollo de Andalucía y que recoge 138 hitos a través de un programa que combina propuestas tradicionales con herramientas tecnológicas".

Del Pozo ha recordado que "la Junta ha puesto en marcha proyectos olvidados y que deben reactivar la cultura", como las Reales Atarazanas, la rehabilitación del Monasterio de San Isidoro del Campo o la reforma integral del Museo Arqueológico y la futura sede temporal en la Sala Santa Inés. Así, la consejera ha anunciado que trabaja "para ponerle fin a la situación que vive el Tesoro del Carambolo, que no ha podido ser expuesto en los últimos años". Mi pretensión es que sea exhibido en la sede temporal del Arqueológico en Santa Inés", ha asegurado.

La titular de Cultura también ha anunciado que, en la línea de conmemoración de los grandes hitos de la historia "como parte de la recuperación del liderazgo de Andalucía", trabaja ya en la preparación del centenario de la Generación del 27 y que, de la mano de la Consejería de Salud, "pretendemos recuperar, cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, la Red Cultural Infantil para los pequeños ingresados en los hospitales".

ÚLTIMOS TRÁMITES DE LA LEY DEL FLAMENCO

La consejera ha destacado que "se han destinado más de ocho millones de euros a ayudas y programación, hemos puesto en marcha el Museo del Flamenco y tenemos en los últimos trámites la Ley del Flamenco, soporte legislativo fundamental para nuestro arte más universal". "El flamenco es parte de nuestra cultura como también el arte sacro es parte de nuestro patrimonio, al que hemos destinado ayudas para su conservación, restauración y para los actos culturales de los Consejos de Hermandades y Cofradías, que realizan una labor fundamental de cohesión y vertebración territorial", ha explicado.

Por último, la consejera ha recordado que, durante la legislatura, se han protegido 177 bienes, "más del doble que el anterior gobierno, que ya se han incorporado al Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz".

EL BONO CULTURAL "SE QUEDA CORTO"

En un coloquio posterior presentado por la periodista Charo Ramos, la consejera ha lamentado que el bono cultural joven, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno, "se queda corto y no llega a todo lo que podría llegar para la reactivación cultural del país".

Así, ha recalcado que el Ministerio de Cultura "no ha tenido en cuenta las alegaciones que presentamos desde la consejería". "No entendemos por qué solo pueden beneficiarse las personas que cumplan 18 años en 2022", así como que "se deje fuera la fiesta de los toros, que es Patrimonio Cultural". "Tampoco entendemos por qué los jóvenes que estudian música no pueden con el mono comprarse el instrumento", ha añadido.

De otro lado, sobre el conflicto en Ucrania, Del Pozo ha asegurado que "no pudo aceptar que vengan artistas rusos a trabajar a nuestra tierra si no condena la barbaridad que está haciendo Putin con el pueblo ucraniano", ya que "estaría facilitando recursos a su país para que mantuviera esas salvajadas". "En Andalucía seguimos las recomendaciones de España y la Unión Europea (UE)", ha concluido.