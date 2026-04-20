Profesionales de Cardiología del Virgen Macarena de Sevilla, premiados en congreso europeo de la especialidad

Profesionales de Cardiología del Virgen Macarena - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Europeo de Cuidados Agudos Cardiovasculares ha premiado en su última edición un trabajo desarrollado por profesionales del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen Macarena. En concreto, la investigación centrada en la hipotermia terapéutica ha sido distinguida con el premio a la mejor comunicación tipo póster de este encuentro internacional.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, este estudio ha sido presentado por los profesionales del Servicio de Cardiología Aurora Feria, Margarita Montero, Antonio Rivas y Luis Madrona. El encuentro internacional reúne anualmente a cientos de profesionales sanitarios de todo el mundo, especialistas en la atención a pacientes en situaciones críticas.

El equipo de la Unidad Coronaria del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen Macarena ha contado con la participación de profesionales especialistas internos residentes que presentaron un total de siete comunicaciones tipo póster y un caso clínico con defensa oral.

Los trabajos han abordado diversas áreas del paciente cardiológico agudo, como la trombosis protésica durante el embarazo, la endocarditis, la disección coronaria, la rehabilitación cardiaca y la aplicación de la hipotermia terapéutica, así como su relación con el pronóstico neurológico tras una parada cardiorrespiratoria.

La participación del equipo de la Unidad Coronaria ha querido subrayar la "importancia de los cuidados cardiológicos agudos dentro del Servicio de Cardiología", así como la "sólida formación especializada en el manejo de pacientes críticos, especialmente en situaciones de shock cardiogénico".

La Unidad Coronaria del hospital atiende pacientes con descompensaciones de patología cardíaca crónica o debut agudo. Para hacer frente a estas situaciones, la unidad dispone técnicas avanzadas de soporte, incluyendo ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal, soporte mecánico circulatorio y asistencia ventricular.