El programa Andalucía Sinfónica encara su recta final tras haber llevado a todas las provincias la música clásica

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha destacado que "el programa responde a una demanda histórica" que ha llevado "música de calidad a todos los rincones de Andalucía". - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El programa Andalucía Sinfónica, que promueve la Consejería de Cultura y Deporte con la colaboración de la Fundación Unicaja, encara estos días su recta final, tras haber logrado el objetivo de acercar el sinfonismo y la música de las grandes orquestas de la comunidad a los andaluces de las ocho provincias, en una segunda edición que se amplió a diez ciudades. Para ello, el ciclo, que se clausurará el 5 de junio en el Teatro Villamarta de Jerez, ha contado con las cuatro orquestas institucionales andaluzas: la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

En ese sentido, la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha destacado en una nota que "el programa responde a una demanda histórica, tanto de las orquestas andaluzas como de los municipios que no cuentan con una gran formación orquestal, y que ha llevado música de calidad, bajo la batuta de los mejores directores y músicos, a todos los rincones de Andalucía, porque las orquestas son de todos los andaluces y para todos los andaluces".

Tras haber completado ya una docena de conciertos, Andalucía Sinfónica continúa esta semana en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería con un programa monográfico en torno a Gustav Mahler el 23 de mayo, en el que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la batuta del húngaro György Ráth, interpretará su 'Sexta Sinfonía', conocida como la 'Trágica'.

El siguiente programa tiene un claro sabor americano desde su propio título, 'Del nuevo mundo', y por la presencia del compositor estadounidense Samuel Barber, con su 'Concierto para violín', así como por la Sinfonía 'Del nuevo mundo', que el bohemio Antonín Dvorák compuso durante su estancia en Estados Unidos. La cita será el 28 de mayo en el Auditorio del Hospital de Santiago dentro del Festival de Música y Danza de Úbeda y correrá a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada, con la dirección de Lucas Macías.

El concierto del 30 de mayo, que se celebrará en el Patio de la Antigua Universidad de Baeza, tendrá, en cambio, un claro acento español y flamenco con la Orquesta Filarmónica de Málaga, bajo la dirección de Manuel del Busto. De este director y también compositor sevillano se podrán escuchar dos obras en el programa, 'Invocación Bolera' y 'Soniquete. Sinfonía de lo jondo nº 1 para mesa de percusión y orquesta', donde contará con la percusión flamenca de Agustín Diassera. Le seguirán obras de uno de los compositores andaluces más aclamados del siglo XX, el sevillano Joaquín Turina.

El programa Andalucía Sinfónica llegará a su fin de la mano de la Orquesta de Córdoba, bajo la batuta de Christian Vásquez, el 5 de junio en el Teatro Villamarta de Jerez, con obras de dos grandes compositores del clasicismo: Joseph Haydn, del que sonará su 'Concierto para violonchelo nº 1'; y Wolfgang Amadeus Mozart, con su 'Sinfonía nº 25'. Completarán el programa de la cita las 'Variaciones sobre un tema de Haydn', de Johannes Brahms.

La Consejería de Cultura y Deporte puso en marcha Andalucía Sinfónica en la temporada 2024/25 con el objetivo de llevar la música orquestal a todas las provincias, con una primera edición en la que las cuatro orquestas institucionales ofrecieron 16 conciertos en los territorios que no cuentan con formación propia: Almería, Cádiz, Huelva y Jaén. Esa primera edición contó con 6.833 espectadores.

La segunda, correspondiente a la temporada 2025/26, también contó con 16 citas y arrancó el pasado 13 de septiembre en la Casa Colón de Huelva, ampliándose hasta un total de diez ciudades. En esta ocasión, Andalucía Sinfónica ha tenido paradas en el Teatro Villamarta de Jerez, el Teatro Infanta Leonor de Jaén, el Auditorio Maestro Padilla de Almería, el Patrio de la Antigua Universidad de Baeza, el Gran Teatro Falla de Cádiz, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, el Teatro Auditorio de El Ejido, el Teatro Cervantes de Linares y el Auditorio del Hospital de Santiago en Úbeda.

Además, la Consejería de Cultura y Deporte ha seguido profundizando en esta línea de promoción de la música clásica, con la creación a finales del pasado año, dentro de las actividades programadas para la Navidad, de 'Música de Adviento', un ciclo sinfónico en iglesias y espacios patrimoniales de Andalucía, con la participación de formaciones como la Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta Ciudad de Almería, la Orquesta Joven de Andalucía y el Joven Coro de Andalucía, entre otras.