El proyecto de la Junta para el diseño de viviendas protegidas sostenibles sale a concurso por 2,7 millones de euros

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ha salido a concurso por 2,7 millones de euros el desarrollo de su proyecto Andalucía Construye en Verde, con el que diseñará un sistema de construcción de viviendas protegidas industrializado con un consumo energético casi nulo. Este proyecto desarrollará un prototipo de edificio "pionero" en España y que, además de ser más sostenible, reducirá los plazos para la construcción de viviendas protegidas.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado en una nota que "se da un paso más" en el reto que se ha marcado el Gobierno andaluz con la vivienda protegida, buscando "vías para que se pueda construir de la forma más eficaz posible". Díaz ha subrayado que, a través de esta iniciativa de colaboración público-privada, Andalucía "podrá hacer frente a retos como la transición energética en materia de vivienda".

El concurso se abre después de que se haya aprobado el Documento Descriptivo Final del proyecto de investigación Andalucía Construye en Verde, también conocido bajo las siglas Nzeishb --Sistema de vivienda protegida industrializada de consumo energético casi nulo--. Previamente finalizó la fase de Diálogo Competitivo, en la que se definió un sistema "eficiente e innovador" que transformará los modelos de vivienda protegida industrializada en Andalucía.

Este nuevo avance ha abierto paso a la fase de licitación de la Compra Pública Pre-Comercial con un presupuesto de 2.786.838 euros, que está previsto adjudicar a finales de año para el diseño arquitectónico de un modelo de vivienda social industrializada y eficientemente energética.

El proyecto Andalucía Construye en Verde, enmarcado en el Programa de Compra Pública Innovadora de la Junta de Andalucía, cuenta con una inversión total de 3.436.400 euros, cofinanciados en un 85% por el Programa de Andalucía Feder 2021- 2027.

Esta iniciativa de investigación e innovación impulsada por el Gobierno andaluz consiste en una Operación de Importancia Estratégica que transformará los sistemas arquitectónicos para la construcción de vivienda social eficientemente energética.

Andalucía Construye en Verde desarrollará una aplicación informática para el diseño edificios plurifamiliares de vivienda de consumo energético casi nulo mediante técnicas modulares industrializadas, empleando para ello técnicas avanzadas de inteligencia artificial, gemelo digital y BIM.

Este avance tecnológico permitirá también simular el comportamiento de los edificios, calcular la huella de carbono y estimar los costes de producción y mantenimiento, además de desarrollar una prueba piloto de edificio en formato BIM susceptible de construcción real.

Según ha explicado la Junta, se trata de "un reto innovador" que reducirá los plazos para la construcción de edificios eficientemente energéticos, con espacios confortables y sostenibles que respondan a la creciente demanda de viviendas asequibles.

Este modelo innovador para la vivienda social industrializada y sostenible propone nuevas metodologías y herramientas digitales orientadas a la automatización y optimización de la fase de diseño arquitectónico.

Su objetivo es acelerar los procesos de definición técnica y la toma de decisiones en los proyectos de vivienda social industrializada y de consumo energético casi nulo, permitiendo evaluar múltiples alternativas de diseño en función de criterios energéticos, funcionales y económicos.

De este modo, Andalucía Construye en Verde reportará al sector de la construcción importantes beneficios, como la reducción de plazos y la optimización del diseño arquitectónico, además del uso de modelos estandarizados que podrán replicarse en futuras promociones de vivienda, actuaciones de rehabilitación energética y otros ámbitos de la edificación pública.

Este proyecto de investigación ya ha sido reconocido por el sector tras obtener el pasado mes de octubre el Premio a la Digitalización y Modernización en el marco de los II Premios ExpoConstruye. Esta distinción consolida a Andalucía Construye en Verde como un referente en la modernización del sector y una pieza clave en la transición ecológica y digital del territorio andaluz.