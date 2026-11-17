Récord exportador de Andalucía hasta septiembre: 32.547 millones y crecimiento del 7,9%, el doble que la media nacional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones andaluzas alcanzaron entre enero y septiembre un récord histórico para los nueve primeros meses de un año desde que se tienen datos homologables (1985): 32.547 millones de euros, con un crecimiento interanual del 7,9%, hasta 3,7 puntos por encima de la subida media de España (4,2%), y superior también del incremento que experimentan las otras seis comunidades más exportadoras.

Con estos datos, Andalucía se convierte en la comunidad que más aporta al crecimiento de las exportaciones españolas en lo que va de 2026 (0,8 puntos) manteniéndose como tercera en ventas, con el 10,8% del total. A este resultado contribuye tanto su fortaleza en los mercados europeos, donde crece un 10,4%, como la diversificación que aporta Asia, que ya supera a América como segundo destino continental de Andalucía, con el 10,6% del total de las ventas (3.440 millones), un 19,1% más que en los nueve primeros meses de 2025.

Según los datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborados por Andalucía Trade, el mes de septiembre ha tenido una importante contribución a estos resultados, al arrojar un crecimiento interanual del 26,4% de las ventas de Andalucía al exterior, contabilizando 3.931 millones de euros, más del doble que el crecimiento medio de España (11,5%), lo que lo sitúa como el mejor septiembre desde que se tienen datos homologables (1985).

Por su parte, las importaciones andaluzas entre enero y septiembre también crecieron, un 17%, lo que determina una tasa de cobertura del 92,7% que, aunque deficitaria en 2.549 millones de euros, está 7,9 puntos por encima de la media de España que, con una tasa de cobertura del 84,8%, sufre un déficit de 53.638 millones de euros.

El déficit comercial andaluz está motivado principalmente por el encarecimiento de los precios internacionales de la energía, derivado de los conflictos internacionales, especialmente del petróleo. Así, una parte importante de la energía que importa España para abastecer a todo el país entra por Andalucía, computando negativamente en su balanza, aunque no sea para el consumo de la región.

Tal es así, que si se analiza la balanza comercial no energética (la que excluye compra y venta de esos capítulos), el sector exterior andaluz presenta un balance altamente positivo en 2026, gracias a un superávit comercial no energético de 5.199 millones de euros, con una tasa de cobertura del 124,4%.

Esta situación contrasta con la del conjunto de España, que, en el plano no energético, continúa sufriendo déficit comercial, de 30.492 millones de euros, con una tasa de cobertura del 90%, alejada del equilibrio, y más de 34,4 puntos por debajo de la andaluza.

Entre enero y septiembre de 2026, los mayores crecimientos se están produciendo en ámbitos relacionados con la industria. Así, el primer capítulo en ventas es el de combustibles y aceites minerales, con 4.836 millones (14,9% sobre el total) y un crecimiento del 35%, el segundo mayor del Top10.

Igualmente, el mayor crecimiento de este ranking le corresponde a los minerales metalíferos, escorias y cenizas, con un 53% más que en los nueve primeros meses de 2025, para llegar a los 1.857 millones, que sitúan a este capítulo en quinta posición, con el 5,7% del total.

Le sigue, en sexta posición, el cobre y sus manufacturas, con 1.701 millones (5,2% del total) y un alza del 1,1%, que supone su mejor registro para los nueve primeros meses de un año. El séptimo capítulo lo componen las aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, que suman 1.329 millones, cifra equivalente a la del año anterior, con un ligero retroceso del 0,4% (4,1% del total).

También con cifra récord de 1.295 millones de euros (4% del total) le siguen las máquinas, aparatos y material eléctrico, que crecen un 2%; y el capítulo de fundición, hierro y acero, que alcanza los 794 millones (2,4% del total), con una subida del 17,4%, la tercera mejor del Top10. Cierran el ranking de los diez primeros productos las máquinas y aparatos mecánicos, con 641 millones y un descenso del 4,6% (2% del total).

LIDERAZGO AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

Las hortalizas componen el segundo capítulo en ventas de Andalucía y presentan su mejor registro para el periodo entre enero y septiembre, desde que hay datos homologables (1985): 3.426 millones de euros (10,5% del total) y una subida interanual del 12,4%, que permiten a la comunidad liderar las ventas de verduras de España, con el 48% del total.

Siguiendo en el ámbito agroalimentario, el aceite de oliva ocupa la tercera posición del ranking, dentro del capítulo de grasas y aceites (3.417 millones), si bien las ventas han bajado un 9% hasta los 2.646 millones (8,1% del total), principalmente por la bajada de precios, tras la alta cosecha registrada. También es líder nacional Andalucía en este capítulo, con el 71% de las ventas españolas al mundo.

Le siguen las frutas, que alcanzan cifras récord en los primeros nueve meses del año, con unas ventas de 2.807 millones de euros (8,6% del total de lo exportado), y un crecimiento del 2%.

Al crecimiento cuantitativo de las exportaciones le acompaña un crecimiento cualitativo respecto al destino de las ventas. Comparando con los nueve primeros meses de 2025, crecen ocho de los diez primeros países del ranking.

Por áreas geográficas, Asia se ha convertido en el segundo mercado continental de Andalucía, superando a América: con 3.440 millones de euros y una subida del 19,1%, supone el 10,6% del total de las ventas, medio punto por encima de la factura americana, que se sitúa en 3.284 millones, un 0,1% más.

A este crecimiento en los mercados asiáticos se une la fortaleza que el sector exterior andaluz muestra en su mercado natural, el europeo, donde sus ventas crecen un 10,4%, hasta los 22.519 millones de euros, con crecimiento en todos sus principales mercados.

Asimismo, la fuerte subida en Asia está protagonizada principalmente por China, que arroja el mayor crecimiento del Top10 de destinos, con un 45% más que en enero-septiembre de 2025, hasta alcanzar los 1.628 millones de euros, lo que la sitúa así en el sexto puesto mundial de las ventas andaluzas, con un peso del 5% sobre el total.

Por su parte, Italia ocupa la segunda posición, en crecimiento y también factura de las exportaciones, con un 21,8% más, hasta alcanzar los 3.416 millones de euros, que representan el 10,5% del total. Le siguen en crecimiento Francia, con un 15,5%, siendo el cuarto mercado en ventas, con 3.111 millones (9,6%); y Portugal, con 3.245 millones (10% del total).

Sin embargo, el primer destino mundial de Andalucía continúa siendo Alemania con 3.511 millones de euros (10,8% del total) y un crecimiento del 2,5%, mientras que el primero no europeo sigue siendo Estados Unidos, que alcanza los 1.931 millones (5,9%), aunque experimenta un descenso del 3,2%.

Cerrando el ranking, ascienden también en ventas Países Bajos, desde la octava posición, con 1.364 millones (4,2%) y un crecimiento del 4,3%; seguido de Marruecos, con 1.339 millones (4,1%) y un avance del 0,7%; y Bélgica, con 822 millones (2,5%), que registra un incremento del 10,2% respecto a enero-septiembre de 2025.

A la diversificación de destinos, el sector exterior andaluz incorpora la diversificación del origen de las ventas, al crecer seis de las ocho provincias, cuatro de ellas con récord histórico (Córdoba, Almería, Granada y Málaga) y cinco presentan balanza comercial positiva.

Huelva es la provincia que más crece en ventas, un 17% más que en los primeros nueve meses de 2025, lo que la mantiene como tercera del ranking, con el 19,7% del total andaluz que suponen los 6.403 millones de euros en ventas al exterior.

No obstante, en cifras absolutas Cádiz ha escalado hasta la primera posición del ranking exportador de Andalucía, 6.599 millones de euros (20,3% del total) y un crecimiento del 7,8% respecto a los primeros nueve meses de 2025.