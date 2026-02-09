Récord de inversores en la última emisión de deuda de Andalucía, la "más exitosa" y la primera tras autonomía financiera

Archivo - Fabricación de billetes. - FNMT/BANCO DE ESPAÑA - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha inaugurado su programa de financiación de deuda de 2026 con una nueva emisión de obligaciones sostenibles a 10 año y que ha conseguido "los mejores resultados de la historia", tanto por el volumen de emisión o de demanda como por el precio final acordado con los inversores. Es la primera emisión de deuda que se realiza tras la consecución de la autonomía financiera por parte del Gobierno andaluz y en ella la Junta de Andalucía ha conseguido colocar en el mercado obligaciones por importe de 1.250 millones de euros, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este lunes.

Se trata del mayor importe realizado en una sola emisión pública por la Junta de Andalucía hasta la fecha, ha subrayado el Ejecutivo autonómico en una nota. El "gran resultado" obtenido en esta primera operación del año constituye, para la Tesorería de la Junta de Andalucía, un inmejorable punto de partida para el presente ejercicio, en el que, por primera vez desde 2018, la Junta de Andalucía satisfará todas sus necesidades de financiación del año, al completo, en los mercados de capitales, sin recurrir al Fondo de Financiación a comunidades autónomas ni a otros mecanismos de liquidez del Estado para financiar deuda antigua.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha atribuido el éxito de la emisión a "la buena gestión y responsabilidad con que el Gobierno andaluz ha conseguido sanear las finanzas públicas andaluzas, lo que se refleja en la mejoría de la calificación que le otorgan las principales agencias de rating internacionales, como Moody's o Standard and Poor's".

El lanzamiento de la deuda al mercado ha sido confiado a las entidades BBVA, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC, Kutxabank y Santander y es la novena emisión sostenible realizada bajo el Marco de Finanzas Sostenibles aprobado en marzo de 2021, que ha permitido la emisión de valores para financiar inversiones y gasto sostenible (social y medioambiental) por un importe total de 6.600 millones de euros hasta el momento.

Las obligaciones de esta primera emisión de 2026 han sido lanzadas al mercado a un tipo de interés de catorce puntos básicos sobre la cotización del Tesoro español, el diferencial más estrecho conseguido en una emisión pública por la Junta de Andalucía, muy inferior, además, al máximo permitido por la normativa de prudencia financiera (que se sitúa en 50 puntos básicos sobre la cotización del Tesoro español).

En esta emisión se han recibido ofertas de suscripción por importe superior a 5.000 millones de euros, el mayor importe ofertado por los inversores en una emisión pública de la Junta de Andalucía. Las ofertas han sido realizadas por 114 inversores institucionales internacionales, procedentes de países europeos (Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, Noruega, Portugal, Suiza*) y asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Emiratos Árabes*), así como de España.

La emisión ha contado, además, con inversores institucionales de gran calidad, entre ellos bancos centrales extracomunitarios, tesorerías públicas y organismos e instituciones supranacionales. Alrededor del 73% de la emisión se ha adjudicado, además, a inversores sostenibles, más de la mitad de los cuales son conocidos en los mercados por su alto nivel de exigencia en lo que al gasto social y medioambiental se refiere.

La consejera ha destacado, en este sentido, "el interés que la emisión ha despertado en los mercados internacionales". "Andalucía se ha convertido", ha dicho Carolina España, "en un ejemplo internacional de gobernanza". "Andalucía ha dejado atrás una etapa negra de generación de deuda, impagos a los proveedores y rescate e intervención del Ministerio; ahora somos autónomos, nos hemos ganado esa autonomía con responsabilidad, rigor y gestión", ha concluido.