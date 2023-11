Salud lanza una campaña de sensibilización frente a la violencia de género dirigida a los sanitarios hombres

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, y en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha puesto en marcha una nueva campaña audiovisual con el objetivo de sensibilizar a los profesionales sanitarios, especialmente a los hombres, y de formación en violencia de género.

De este modo, se pretende contribuir a aumentar la detección precoz de situaciones de maltrato a la mujer y atender adecuadamente a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, considerando a los menores como víctimas directas, según informa la Junta en una nota de prensa.

Tal como establece la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, determina que la violencia contra la mujer puede prevenirse y que el sector sanitario tiene una importante función que desempeñar para proporcionar atención integral de salud a las mujeres que sufren violencia, y como punto de entrada para derivarlas a otros servicios de apoyo que puedan necesitar.

En este caso, la campaña, que forma parte de la iniciativa 'Corazones Sin Miedo' ('www.corazonessinmiedo.es'), se dirige especialmente, y con más énfasis, a los hombres sanitarios, bajo la premisa de que la violencia de género, al igual que la igualdad, es algo que concierne a toda la sociedad y tanto por igual a mujeres y hombres. Según los datos disponibles en La Red Andaluza de Formación Contra el Maltrato a las Mujeres (Formma), los profesionales sanitarios varones se forman menos que las sanitarias mujeres en este ámbito.

La formación constituye una herramienta fundamental para poder detectar y abordar adecuadamente el maltrato o la violencia de género contra las mujeres y sus hijos, a los que también se considera víctimas directas y no colaterales, especialmente en aquellos casos en que la mujer no lo verbaliza o no presenta lesiones visibles.

Así, junto a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Jorge del Diego, profesionales de las especialidades de Urgencias, Enfermería, Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Ginecología, Pediatría, Psicología Clínica, y Trabajo Social ofrecen un mensaje que traslada la importancia y la necesidad de estar alerta, de formarse adecuadamente para desarrollar y agudizar una mirada de género ante las pacientes, que permita llegar a identificarlas, en caso necesario, como mujeres maltratadas o en riesgo de serlo, y a sus hijos.

PLATAFORMA 'CORAZONES SIN MIEDO'

'Corazones Sin Miedo' es una plataforma web ('http://www.corazonessinmiedo.es') dirigida a todos los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario andaluz, con el fin de ofrecerles información y recursos de formación y apoyo en violencia de género, que les permitan detectar situaciones de mujeres que sufren una situación de maltrato, especialmente en aquellos casos en que aún no ha sido revelada.

Desarrollada por la Consejería de Salud y Consumo, en el marco del Pacto de Estado para la Violencia de Género y en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ofrece un amplio conjunto de materiales gráficos y audiovisuales, disponibles y descargables. Desde esta plataforma también se posibilita acceso integrado a los distintos recursos y herramientas existentes para los profesionales del sistema sanitario andaluz, con el fin de ayudarles a detectar tempranamente y abordar con eficacia este problema de salud.

Concretamente, se proporciona acceso a la Red Formma, la red de formación continuada acreditada al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la atención a las mujeres en situación de maltrato, así como a información sobre las comisiones interdisciplinares de violencia de género; junto a ello, se pone a disposición de los profesionales los protocolos de actuación existentes, los partes al juzgado, o la aplicación móvil Actúa, que ayuda en la prevención y detección de la violencia de género en los centros sanitarios.