Salud suspende cirugías y consultas no oncológicas y estudia incorporar a médicos jubilados

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Familias va a empezar desde este lunes a suspender actuaciones de cirugía no oncológica que necesiten de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para reservar la disponibilidad de la misma a posibles pacientes del coronavirus Covid-19, así como a aplazar o suspender "todas las consultas de revisión no oncológica o de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos en función de la disponibilidad de personal asistencial y situación epidémica local", y estudia incorporar al sistema a médicos jubilados en los últimos tres años.

Podcast Andalucía Informa 16 de marzo de 2020

Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una rueda de prensa junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, tras una reunión del gabinete de crisis creado por el Gobierno andaluz ante la situación generada por la pandemia del coronavirus.

El consejero ha explicado que, "teniendo en cuenta la evolución de la pandemia", desde la Consejería se están poniendo en marcha actualmente "todos los planes de contingencia" en el sistema sanitario andaluz, tanto en hospitales públicos como privados, y "todos los protocolos de contingencia que estaban ya estructurados desde hace dos, tres semanas" con el "fin claro" de "tener el máximo numero de camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) dispuestas, y una reserva hospitalaria importante en las unidades de recuperación postanestésicas".

Tras precisar que "esta actuación progresiva la estamos haciendo sumando recursos entre sanidad pública y privada", ha anunciado que, entre otras medidas, a partir de este lunes se adopta la "suspensión de toda cirugía no oncológica que necesite UCI, reservando su disponibilidad a posibles pacientes de coronavirus", así como el "aplazamiento o suspensión de todas las consultas de revisión no oncológicas o de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos en función de la disponibilidad de personal asistencial y la situación epidémica local".

Además, se ha autorizado la "disminución, el aplazamiento o la suspensión de la cirugía mayor ambulatoria en función de la disponibilidad del personal asistencial y situación epidémica local", mientras que "se mantendrán las primeras visitas y las pruebas para un primer diagnóstico de patologías especialmente graves u oncológicas en estudio, así como el seguimiento de embarazos".

También "se mantendrán las revisiones oncológicas, sean consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos", y "se mantienen totalmente operativas las consultas y cirugías de urgencias, partos, cesáreas, así como la actividad relacionada con trasplantes, transfusiones, seguimiento y tratamiento de patologías cuya complejidad requiera soporte hospitalario".

De igual modo, "la agencia pública de emergencias sanitarias Salud Responde mantiene su actividad al 100%, y se potencia la herramienta de atención automática", según ha anunciado el consejero, que también ha aclarado que "las empresas de ambulancias privadas quedan bajo la coordinación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias".

TELECONSULTA Y TELEMEDICINA

De igual modo, en Atención Primaria "se mantienen la actividad urgente y equipos móviles, así como los avisos domiciliarios, potenciando la teleconsulta y telemedicina", según ha precisado Aguirre, que ha aclarado también que "se establecerán circuitos para minimizar las necesidades de presencia de pacientes en centros de salud".

Además, desde la Consejería "se recuerda la necesidad de observar rigurosamente la normativa e instrucciones relativas a prevención de riesgos laborales de profesionales, independientemente de la aplicación de los protocolos vigentes del Ministerio de Sanidad relativos al manejo de contacto de pacientes sospechosos de positivo del coronavirus".

El consejero ha aclarado que todas estas medidas "serán de idéntica aplicación en el ámbito geográfico correspondiente y coordinados con las delegaciones territoriales de Salud para la actividad sanitaria privada".

Y es que, según ha confirmado, desde el pasado viernes, cuando mantuvo una reunión "con las clínicas privadas a nivel andaluz", el departamento de Salud y Familias ha asumido "la dirección única de la sanidad pública y privada en Andalucía", de forma que las medidas de la Consejería "son exactamente iguales en la sanidad pública y la privada, con el mismo fin", y el departamento que él dirige es "el administrador único" de las mismas, de forma que se va "remando hacia el mismo sitio".

POSIBILIDAD DE INCORPORAR A JUBILADOS Y ESTUDIANTES

Además, "se autoriza a gerentes de distritos, áreas y hospitales para contar en los cuadrantes de trabajo con liberados sindicales que soliciten su reincorporación temporal a la actividad del Sistema Andaluz de Salud, y "se está estudiando la incorporación de profesionales sanitarios jubilados", según ha confirmado el consejero, que ha hablado de "2.227 profesionales médicos que se han jubilado en los últimos tres años", y de "un número mayor" entre personal de enfermería.

Además, el consejero ha revelado que el pasado jueves mantuvo una reunión con los diez rectores de universidades públicas y privadas andaluzas en la que, entre otras cuestiones, se trató la posibilidad de "incorporar al trabajo activo" dentro del sistema sanitario andaluz a "estudiantes de Ciencias de la Salud, sobre todo del último curso de Medicina y Enfermería, en el caso de que fuera necesario".

A preguntas de los periodistas, el consejero ha aclarado que "gran parte" de dichas medidas sanitarias "están consensuadas" en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que integra al Gobierno central y a las comunidades autónomas, que este domingo por la tarde mantuvo una nueva reunión en la que se vieron "las líneas estratégicas de las comunidades autónomas desde el punto de vista sanitario".

"Lo prioritario para nosotros es focalizar gran parte de la energía sanitaria en lo que nos viene, dentro de lo que es la presión asistencial por pacientes infectados" por coronavirus, según ha abundado el titular andaluz de Salud, que ha confirmado que de ahí "la importancia de tener el máximo de unidades de Cuidados Intensivos disponible, y el máximo de respiradores disponibles" para dichos pacientes.

También de ahí "la importancia de tener el máximo de stockaje de camas y de unidades de UCI con la máxima dispobibilidad", según ha abundado el consejero, que ha reiterado que "todas las medidas" anunciadas "van orientadas a ese fin".

Finalmente, el consejero ha dedicado palabra de agradecimiento al "ofrecimiento altruista de múltiples empresas de tecnología, fundaciones, colegios profesionales o patronales para apoyar las necesidades de la población derivada de la epidemia", y ha apelado a "seguir las recomendaciones de la Consejería", como "lavarse y desinfectarse perfectamente las manos", y ha subrayado que, "protegiéndonos a nosotros, protegemos a nuestros mayores", por lo que ha insistido en la necesidad de "quedarse en casa y extremar al máximo las medidas higiénicas".