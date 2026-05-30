Sanidad logra financiación en proyectos de innovación para mejorar el sistema sanitario

Imagen de la resolución FID - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Sanidad andaluza ha obtenido un "magnífico resultado" en una convocatoria de ayudas europeas para financiar varios proyectos de compra pública de innovación que buscan mejorar en áreas como la atención pediátrica, la oncología, la gestión del dato sanitario, la optimización de los quirófanos y la salud pública.

En concreto, a la convocatoria denominada Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) presentó seis proyectos que pretenden resolver, a través de la innovación, necesidades de la sanidad pública detectadas en el Mapa de la Demanda Temprana en Salud de Andalucía, tal y como ha subrayado la Junta en una nota de prensa.

En la resolución provisional de esta convocatoria, cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), todos los proyectos presentados por la Sanidad andaluza han sido valorados favorablemente y a cuatro de ellos se les ha dotado provisionalmente de financiación.

El Mapa de la Demanda Temprana en Salud de Andalucía (MDT Salud Andalucía) ha logrado así "un magnífico resultado que certifica el valor de esta iniciativa impulsada por la Fundación Progreso y Salud (FPS), cuyo objetivo es detectar y priorizar las necesidades de innovación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)".

De esta manera, esta "iniciativa pionera" desarrollada a lo largo de 2023 y 2024 tiene el objetivo de detectar, sistematizar y priorizar los retos estratégicos en salud de la sanidad pública de Andalucía que pueden ser abordados mediante la Compra Pública de Innovación.

El mapa, puesto en marcha por la Oficina Técnica de CPI en Salud de Andalucía (Otcpi) de la Fundación Progreso y Salud, contó con la participación de más de 500 profesionales sanitarios. De cuyo trabajo se obtuvieron 29 retos estratégicos que posteriormente se contrastaron con el sector privado en una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) en la que participaron 111 entidades empresariales, académicas e investigadoras.

"El hecho de que los seis proyectos presentados a la convocatoria FID-2025 hayan obtenido una valoración favorable en la resolución provisional acredita que los resultados del Mapa de la Demanda Temprana en Salud de Andalucía no solo responden a necesidades reales del sistema sanitario andaluz, sino que gozan del rigor técnico e innovador exigido a nivel nacional", ha señalado el citado comunicado.

La Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID), convocada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pretende impulsar la Compra Pública de Innovación (CPI) en España.

La CPI es un mecanismo estratégico mediante el cual las administraciones públicas adquieren bienes o servicios que no existen en el mercado y que requieren el desarrollo de soluciones innovadoras, fomentando la colaboración con el sector privado para impulsar avances tecnológicos que mejoren la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

El resultado obtenido en esta convocatoria supone el reconocimiento nacional de la metodología del MDT Salud Andalucía, desarrollada en Andalucía, para conectar las necesidades reales del sistema sanitario con el potencial innovador del mercado, según ha subrayado.

Además, "muestra el valor del trabajo colaborativo realizado entre profesionales sanitarios, gestores, investigadores y empresas innovadoras que ha marcado al MDT Salud Andalucía desde su inicio".

Con este paso adelante, Andalucía "avanza hacia la materialización de proyectos de innovación que nacieron de las propias necesidades del sistema sanitario y que están llamados a mejorar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad del servicio prestado a la ciudadanía", ha concluido la Junta.