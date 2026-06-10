Sanz asegura que la ministra "se queda sola" defendiendo un Estatuto Marco que aprobó "de espalda" a los profesionales

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atendiendo a los medios. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles que la ministra de Sanidad "se ha quedado sola" en la defensa de un Estatuto Marco que el Consejo de Ministros aprobó "de espalda" a los profesionales, los sindicatos y las comunidades autónomas. Tras la celebración del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario --al que no han asistido los ministros de Hacienda y Función Pública como había pedido el consejero andaluz-- ha confirmado que, "como nos temíamos, se ha tratado de una tomadura de pelo".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el titular andaluz de Sanidad ha insistido en la necesidad de que la ministra "recupere un diálogo real con los profesionales porque nos encontramos abocados a una nueva convocatoria de huelga que estamos pagando las comunidades autónomas y, sobre todo, los ciudadanos", en referencia a la convocatoria anunciada por los sindicatos para los días del 15 al 19 de junio.

Al hilo, Sanz ha incidido en que la ministra de Sanidad se ha quedado "sola" y que todas las comunidades autónomas "le han dado la espalda como se ha mostrado con el comunicado conjunto" que le ha trasladado el consejero del País Vasco, Alberto Martínez, en el trascurso de la sesión del Consejo.

Asimismo, el consejero en funciones ha asegurado que la aprobación del Estatuto Marco por el Gobierno de Sánchez "no ha supuesto el cierre del conflicto" y ha instado al Ministerio a impulsar medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar los problemas que afectan a todo el Sistema Nacional de Salud, en referencia al déficit estructural de profesionales, el aumento de jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población, que "venimos planteando desde hace años".

En este punto, ha recordado que "el Estatuto Marco es una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, por más que la ministra no quiera aceptarlo y pretenda hacernos responsable a las comunidades autónomas".

Igualmente, el consejero en funciones le ha recordado a la ministra, que ha afirmado que las comunidades autónomas "tienen la llave para poner fin a las huelgas de los médicos que, aunque no quiera enterarse, no puede escurrir el bulto porque esta huelga es contra el Ministerio y la negociación sigue encallada por su incapacidad para la escucha, para el diálogo y para llegar a acuerdos".

En esta línea, el impacto económico de las anteriores convocatorias es superior a los 173 millones de euros en Andalucía, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y una media de más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas cada jornada.

Por último, "la sanidad pública no puede esperar más, ni mucho menos actuar al margen de los acuerdos alcanzados. Hace falta más diálogo con todos y menos tomadura de pelo", ha concluido Sanz.