El SAS impulsa una nueva licitación del seguro de responsabilidad civil para los profesionales sanitarios

Archivo - Personal del SAS trajabando. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha iniciado los trabajos para una nueva licitación del seguro de responsabilidad civil para adaptar la cobertura a la evolución y al crecimiento experimentado por el sistema sanitario público andaluz en los últimos años, "tanto en número de profesionales como en actividad asistencial".

Según ha detallado la Junta en una nota, mientras se desarrolla este proceso de contratación pública, "el SAS mantiene plenamente cubierta la responsabilidad civil de sus profesionales mediante un modelo de autoaseguramiento público", en el que la propia Administración asume directamente la cobertura y la gestión de los posibles siniestros derivados del ejercicio profesional.

De este modo, los profesionales sanitarios continúan contando con la protección necesaria en el desarrollo de su actividad asistencial, con todas las garantías jurídicas. "Este modelo no implica ningún cambio en la práctica asistencial ni requiere ninguna actuación adicional por parte de los profesionales", ha asegurado el SAS.

En esta línea, la cobertura incluye tanto la indemnización como la defensa jurídica del profesional, "en los mismos términos de protección". Por tanto, la necesidad de iniciar una nueva licitación viene motivada por la "profunda" transformación del sistema sanitario andaluz, con un "notable" incremento de profesionales, pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos, lo que ha generado "un escenario de mayor complejidad e incertidumbre en la siniestralidad".

Asimismo, en estas circunstancias no resulta "viable" articular una prórroga ordinaria del contrato vigente en las condiciones actuales, lo que "obliga a diseñar un nuevo modelo de cobertura ajustado a las necesidades del sistema".

Por otro lado, han indicado que esta situación tiene carácter "transitorio" y se ha producido en otras ocasiones en el propio SAS, así como en otros servicios de salud autonómicos, especialmente en periodos de transición entre contratos públicos de aseguramiento. Por tanto, se trata de una fórmula "plenamente legal" y "habitual" en el ámbito de las administraciones públicas durante procesos de transición contractual.

En paralelo a la nueva licitación, el SAS ha puesto en marcha por primera vez una partida económica "específica" destinada a garantizar la cobertura de las contingencias relacionadas con la responsabilidad civil profesional durante este periodo transitorio. Asimismo, se ha creado un equipo "específico" de atención de siniestros del profesional, integrado en el propio sistema sanitario público andaluz, que ofrecerá una atención "personalizada, cercana y continuada" a los profesionales afectados.

De esta manera, este equipo realizará un seguimiento individualizado de cada caso y contará con el asesoramiento jurídico del SAS,"garantizando el acompañamiento del profesional durante todo el proceso legal y administrativo".

En este sentido, la nueva licitación del seguro de responsabilidad civil incorporará una cobertura integral, adaptada a las nuevas necesidades técnicas, asistenciales y económicas del sistema sanitario público andaluz. Además, incluirá de forma "expresa" la consolidación del equipo de atención de siniestros del profesional como interlocutor entre los trabajadores y la futura aseguradora, "una novedad que se introduce por primera vez en este tipo de contratos", ha destacado.

Con este planteamiento, el SAS ha reafirmado su compromiso con la protección de sus profesionales, la seguridad jurídica del sistema y el uso responsable de los recursos públicos, "garantizando una sanidad pública sólida, segura y centrada en las personas".