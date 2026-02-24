El SAS lanza primeras convocatorias del nuevo modelo de bolsa para 14 especialidades, entre ellas Enfermería y Pediatría

Archivo - Trabajadores sanitarios en Andalucía (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, va a lanzar las primeras convocatorias del nuevo modelo de bolsa pactado con los sindicatos para catorce especialidades. En concreto serán para FEA; Medicina de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos; Médico de Admisión y Documentación Clínica; Médico de Familia; Pediatra de Atención Primaria; Odontoestomatólogo de Atención Primaria; Médico del Trabajo; Farmacéutico de Atención Primaria; Epidemiólogo de Atención Primaria; Enfermero; Enfermero Especialista; Fisioterapeuta; Logopeda; y Terapeuta Ocupacional.

Con los nuevos criterios, las personas admitidas en la Bolsa correspondiente al corte 2022/2023, así como aquellas que ya se encuentren inscritas, "no deberán realizar una nueva inscripción", explican fuentes del SAS a Europa Press. Los que quieran incorporarse a estas bolsas y cumplan los requisitos podrán formalizar su inscripción del 2 al 13 de marzo, ambos inclusive. "Todas las solicitudes presentadas en ese periodo serán tenidas en cuenta".

Posteriormente, todas las personas --tanto las admitidas en la Bolsa del corte 2022/2023, como las ya inscritas y las que se inscriban entre el 2 y el 13 de marzo-- deberán presentar su autobaremo de méritos conforme a los nuevos baremos aprobados, del 16 al 27 de marzo, ambos inclusive. El nuevo modelo de bolsa supone "un gran avance para mejorar la contratación de personal en la sanidad pública", ha defendido la Consejería.

Este nuevo sistema es fruto del acuerdo alcanzado por unanimidad entre el SAS y todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad --Satse, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT-- el pasado mes de diciembre de 2025. Entre las principales mejoras del nuevo modelo, que irá implantándose "de forma progresiva", destaca la simplificación y coordinación del baremo de méritos con los procesos de Oferta de Empleo Público (OEP), "lo que aporta reglas claras, mayor seguridad a los profesionales, además de garantizar actualizaciones anuales de los listados".

Por ejemplo, una enfermera que en 2025 hizo nuevos cursos o incluso superaba un examen de oposición, no tenía la certeza de que se valoraran y esos nuevos puntos tardaban entre dos y tres años en incorporarse a los listados. Ahora, los méritos que se incorporan a la bolsa se valoran de forma homogénea y coherente, evitando largas esperas y situaciones de incertidumbre.

Estos méritos tampoco caducan, ni deben presentarse reiteradamente, ya que se conservan y pueden reutilizarse para otros procedimientos, como la participación en la OEP o en la carrera profesional, lo que supone un importante avance hacia una gestión más eficiente y digitalizada de los recursos humanos del SAS. Por ejemplo, un TCAE no tiene que volver a subir su título o contratos antiguos si, además de inscribirse en bolsa quiere presentarse a una OEP, o incluso cuando supere el proceso selectivo, para su progresión en la carrera profesional.

Además, "todo el esfuerzo realizado por los profesionales en los procesos selectivos va a contar", ya que el nuevo sistema valora las calificaciones obtenidas en las OEP, incluso cuando no se consigue plaza. Se incentiva así la participación, reconociendo el mérito y la preparación de quienes aspiran a un empleo estable en el sistema sanitario público andaluz. Otra de las novedades relevantes es la "regulación clara" del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales. Con el anterior sistema, si un centro necesitaba una enfermera y agotaba las personas disponibles en bolsa, tenía que publicar una convocatoria específica cuya tramitación y resolución podía tardar meses.

Entre las novedades que aporta este nuevo modelo, Sanz ha destacado que los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia. Se permitirá la inscripción anticipada durante el último año de residencia, facilitando así una planificación más eficaz de la cobertura asistencial, especialmente en periodos críticos como el verano.

El nuevo acuerdo introduce una bolsa "única, abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales". "Cada profesional sabe dónde está, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición", ha destacado el consejero, que ha puesto en valor la previsibilidad y la equidad del nuevo modelo.

El pacto incorpora, además, medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. Por primera vez, se regula que se determinen los puestos que están adaptados, garantizándose alcanzar al menos el 2%. Antes un celador con discapacidad intelectual podía ser seleccionado para un puesto que no podía ser adaptado, por lo que en muchos casos renunciaba y perdía la oportunidad de ser seleccionado para otro puesto que sí lo estaba.