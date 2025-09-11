Sevilla contará con una ruta aérea diaria a Estambul a partir del 17 de septiembre

Archivo - Un avión de la aerolínea turca en el momento del despegue. Imagen de archivo. - TURKISH AIR LINES - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla contará desde el próximo 17 de septiembre con una ruta aérea directa diaria a Estambul, que estará a cargo de la aerolínea 'Turkish Airlines' y "reforzará el posicionamiento" de la comunidad en los emisores de Oriente Medio y Asia, así como en América y África.

Según ha informado la Junta en una nota, la ruta contará con siete frecuencias semanales y horarios adaptados. Así, los lunes, miércoles y sábados, el vuelo saldrá de Sevilla a las 11,45h y llegará a Estambul a las 17,15h, mientras que martes, jueves, viernes y domingos partirá a las 18,40h, con llegada a las 00,10h del día siguiente.

De esta forma, la nueva línea conectará a los pasajeros con más de 353 destinos en todo el mundo a través del aeropuerto de Estambul, entre ellos 64 en África, 47 en Asia-Pacífico, 37 en Oriente Medio y 27 en América.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, se ha reunido este jueves con el Director General de Turkish Airlines para Málaga y Sevilla, Muzaffer Rifaioglu, y ha subrayado que el nuevo enlace "abre extraordinarias oportunidades tanto para Sevilla como para el conjunto de Andalucía, al facilitar el acceso a visitantes de mercados de largo radio con los que no contamos actualmente con conexión directa".

La apertura de esta conexión responde a la estrategia conjunta impulsada por la Junta de Andalucía a través de la Mesa de Conectividad Aérea, que aglutina al Gobierno autonómico, instituciones provinciales y locales, Aena, Turespaña y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El Gobierno autonómico ha detallado que el mercado turco hacia España "vive un momento de gran dinamismo", dado que en 2024, el número de visitantes procedentes de Turquía aumentó un 77,3%, alcanzando los 604.676 turistas, con un gasto total de 844 millones de euros, más del doble que el año anterior. Por su parte, Andalucía recibió más de 92.000 visitantes turcos, situándose como el tercer destino español preferido, tras Cataluña y Madrid.

La puesta en marcha de esta ruta forma parte de la Estrategia de Conectividad Aérea 2023-2025 de Andalucía, que contempla incrementar la conectividad con Oriente Medio y el Golfo en un 85% y avanzar en la desestacionalización del turismo.

Además, la aerolíneas Turkish Airlines ya opera dos frecuencias diarias entre Estambul y Málaga.