Sevilla TechPark inicia la contratación de un nuevo sistema de transporte colectivo autónomo

Imagen de Sevilla TechPark. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sevilla TechPark, dependiente de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, ha publicado en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía las seis licitaciones que componen el gran proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI), que tiene como objetivo contratar servicios innovadores -tecnologías no existentes aún en el mercado- para "mejorar la movilidad, la eficiencia energética, la digitalización o la edificación inteligente en el parque científico y tecnológico", en línea con el proyecto eCitySevilla.

Según ha informado la Junta en una nota, entre las contrataciones destaca la de un nuevo sistema de transporte colectivo, autónomo y de cero emisiones, que actuará a modo de lanzadera desde el área denominada 'Banqueta de la Expo' y tendrá varias paradas en el interior del recinto.

Así, la Consejería ha dotado este proyecto de CPI con 19,8 millones de euros, a través del Programa Feder Andalucía 2021-2027. Se pretende convertir Sevilla TechPark en un verdadero laboratorio urbano cuyas soluciones innovadoras implantadas sean exportables a otras ciudades andaluzas.

Los licitadores que deseen concurrir a cualquiera de las seis contrataciones tendrán hasta final de septiembre para el envío de sus propuestas. El plazo de ejecución de cada uno de estos seis contratos será de 24 meses, contados desde el día siguiente a su formalización y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2028, estructurándose en fases sucesivas de análisis, diseño, integración tecnológica, despliegue de infraestructuras, operación piloto y validación final de la solución.

En contexto, el Gobierno andaluz ha explicado que, dado que uno de los principales retos a resolver en Sevilla TechPark es el de la movilidad, una de las líneas de contratación más significativa será el de un sistema piloto de transporte eléctrico autónomo o sistema de movilidad inteligente.

Esta actuación, que tiene un precio base de licitación de 3,66 millones de euros, tiene por objeto el diseño, desarrollo, integración, validación y despliegue piloto de una solución tecnológica innovadora de movilidad inteligente y sostenible, destinada a resolver los desplazamientos de última milla entre el aparcamiento disuasorio de La Banqueta y distintos destinos dentro de Sevilla TechPark.

La actuación incorporará vehículos eléctricos autónomos o semiautónomos, plataformas digitales de gestión de la movilidad, sistemas de transporte bajo demanda, inteligencia artificial, comunicaciones avanzadas y herramientas de monitorización y teleoperación.

Alineada también con las soluciones de movilidad destaca la licitación para el diseño, desarrollo, integración, validación y despliegue piloto de una solución innovadora de logística autónoma multimodal de última milla para mercancías, basada en tecnologías avanzadas de automatización, inteligencia artificial, robótica, drones, vehículos autónomos y plataformas digitales inteligentes.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 2,66 millones de euros, persigue reducir las emisiones contaminantes, disminuir el tráfico de reparto convencional y mejorar la eficiencia operativa de la distribución de mercancías en el parque tecnológico.

La solución debe incluir, entre otros elementos, un microhub logístico inteligente, una plataforma digital de gestión logística, una flota multimodal de vehículos autónomos terrestres y drones, sistemas de teleoperación y control, puntos inteligentes de entrega (smart lockers), herramientas de inteligencia artificial para optimización de rutas y recursos, así como tecnologías IoT, comunicaciones avanzadas y ciberseguridad.

ALUMBRADO INTELIGENTE Y CONTROL DE ACCESOS

Otra de las líneas que ha salido a licitación es el diseño, desarrollo, integración, implantación y validación en entorno real de una infraestructura digital multifuncional para la gestión de Sevilla TechPark, basada en la integración de los sistemas de alumbrado público inteligente, control de accesos, movilidad y seguridad dentro de una única plataforma tecnológica interoperable.

Este contrato, que tiene un precio base de licitación de 2,33 millones de euros, permitirá desplegar una arquitectura digital avanzada apoyada en tecnologías como inteligencia artificial, IoT, edge computing, visión artificial, analítica avanzada de datos, plataformas interoperables y gemelo digital, con capacidad para generar y procesar información en tiempo real que facilite la toma de decisiones y la prestación de nuevos servicios urbanos.

La cuarta licitación corresponde a una infraestructura digital para Sevilla TechPark, que incluya una plataforma de datos y sistema de gestión de eventos, emergencias y seguridad con gemelo digital. Esta línea permitirá la toma de decisiones en tiempo real, la simulación de escenarios urbanos, la gestión coordinada de emergencias y la explotación avanzada de datos mediante inteligencia artificial y gemelo digital. En este caso, el importe previsto para el contrato asciende a 3,88 millones de euros.

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

La línea de contratación con un mayor precio de licitación, de 4,78 millones de euros, es la que tiene por objeto el diseño, desarrollo, implementación, integración, validación y demostración en entorno real de un piloto integrado de comunidad energética en Sevilla TechPark, basado en recursos energéticos distribuidos (DER) y un sistema Building to Grid (B2G).

Según ha explicado la Junta, esta actuación persigue conseguir la validación de un nuevo modelo de comunidad energética capaz de gestionar de forma coordinada, inteligente y en tiempo real la generación, almacenamiento, consumo y flexibilidad energética del recinto, contribuyendo a los objetivos de neutralidad climática y descarbonización del proyecto eCitySevilla.

La solución deberá incorporar tecnologías avanzadas de autoconsumo compartido, almacenamiento híbrido batería-hidrógeno, recarga inteligente de vehículos eléctricos, servicios de flexibilidad energética, inteligencia artificial para la optimización de la operación y un gemelo digital energético para simulación y análisis predictivo.

Por último, Sevilla TechPark contratará el diseño, desarrollo, prototipado, integración y validación experimental de soluciones innovadoras de robótica móvil sostenible para la limpieza urbana asociada al arbolado del recinto de la Cartuja.

La iniciativa está orientada a automatizar la recogida y gestión de residuos vegetales generados por los más de 3.700 árboles, mejorando la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad. La solución, que cuenta con un precio de licitación de 1,45 millones de euros, deberá ser capaz de identificar, recoger y gestionar de forma autónoma residuos vegetales en un entorno urbano complejo, integrando sistemas de percepción avanzada, navegación autónoma segura, inteligencia embarcada, sensorización y mecanismos automatizados de recogida.