Sevilla TechPark obtiene los "mejores resultados" en 2025 con 6.125 millones, 602 entidades y 35.804 empleos

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela (c), junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (d), durante la presentación del informe de resultados anuales de Sevilla TechPark relativos a 2025. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sevilla TechPark, dependiente de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, cerró 2025 con los "mejores resultados" de su historia, destacando una actividad económica agregada que alcanza los 6.125 millones de euros, lo que se traduce en un 11,1 por ciento más que el año anterior; y la generación de 35.806 empleos directos, equivalente a un alza del 13,07 por ciento.

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, el parque científico y tecnológico ha superado por primera vez la barrera de las 600 entidades, concretamente, 602 entre empresas y organizaciones, lo que supone un crecimiento del 4,68 por ciento.

Por su parte, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha presidido junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el acto en el que se ha dado a conocer el informe de evolución del recinto, en el que ha subrayado su "consolidación como motor tecnológico de Andalucía".

En su intervención, Paradela ha puesto de manifiesto que, "estas cifras confirman la capacidad de Sevilla TechPark como motor de competitividad, dinamiza el tejido empresarial, diversifica la economía regional y acelera el cambio hacia un modelo de innovación y conocimiento".

En esta línea, el consejero ha añadido que "el parque científico-tecnológico de Sevilla constituye el claro exponente del círculo virtuoso de la innovación que son capaces de desplegar estos recintos", al tiempo de concretar que "en ellos se establece la colaboración directa entre el sistema del conocimiento y el mundo de la empresa, acelerando la transferencia de tecnología, facilitando el emprendimiento e impulsando actividades avanzadas de alto impacto en el sector productivo".

Precisamente, al respecto ha señalado que, "con la nueva configuración de la Consejería, se busca potenciar esas sinergias, otorgando un protagonismo singular a la industria, y con el apoyo inestimable de Andalucía Trade".

En relación, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado el "extraordinario momento que vive el ecosistema de innovación de la ciudad" que consolidan a la ciudad como "el gran polo tecnológico, científico y empresarial del sur de Europa".

"La mitad de los empleos que se han creado en nuestra ciudad durante los últimos tres años han sido generados en Sevilla TechPark", ha apostillado el primer edil. Además, ha defendido que estas cifras "trascienden un mero resultado económico y representan la constatación de que Sevilla ya está consolidando un modelo de crecimiento más sólido, más competitivo y más diversificado, basado en el conocimiento, la innovación y la colaboración entre universidades, empresas y administraciones".

"Los principales valores de Sevilla TechPark es "su capacidad para generar empleo cualificado y ofrecer oportunidades profesionales a miles de jóvenes formados en las universidades sevillanas", ha agregado el regidor.

Los resultados dados a conocer permiten a Sevilla TechPark alzarse como el primer parque nacional en cuanto a actividad y como un generador de valor "referente en el sur de Europa". Además, la Junta ha considerado que consolidan la trayectoria de crecimiento sostenido experimentado en los últimos años, teniendo en cuenta que, desde 2018, el empleo generado prácticamente se ha duplicado --un 94,35 por ciento más-- y la actividad económica se ha incrementado en casi un 157 por ciento.

Por otro lado, el titular de Universidad e Industria ha llamado la atención sobre la contribución de las entidades ubicadas en el parque a la economía andaluza y local, indicando que esa actividad equivale ya al 2,62 por ciento del PIB de Andalucía y al trece por ciento del PIB de la provincia.

Durante 2025, las organizaciones del parque tecnológico destinaron a actuaciones de I+D+i 515,3 millones de euros, cifra equivalente al 8,4 por ciento de la actividad económica global, y mantuvieron a 7.235 profesionales dedicados en exclusiva a tareas de esta naturaleza. Además, se iniciaron 1.105 nuevos proyectos de I+D+i, un 29,7 por ciento más que el año anterior. Relevante es, según la Administración autonómica, que también que el 77 por ciento de la inversión en innovación tuvo origen privado, indicador que pone de manifiesto "la madurez y la capacidad tecnológica del ecosistema".

Esa inclinación innovadora también se tradujo en resultados tangibles, puesto que a lo largo del ejercicio se concedieron 22 patentes a entidades y se desarrollaron 52 nuevos productos o servicios, "reforzando el papel de Sevilla TechPark como entorno generador de conocimiento y transferencia tecnológica".

De este modo, el área de Tecnologías Avanzadas se mantuvo el pasado ejercicio como el gran revulsivo del recinto, agrupando 304 entidades --el 50,5% del total--, concentrando 20.523 empleos y generando 3.647 millones de euros, equivalentes a cerca del 60 por ciento del conjunto del enclave. Dentro de este ámbito destacan especialmente los sectores de Telecomunicaciones e Informática, Ingeniería y Energía y Medio Ambiente, mientras que Energía y 'Cleantech' se sitúa como la especialización empresarial más extendida entre las compañías.

Para Paradela, ambos factores son "de especial interés para el dinamismo y sostenibilidad de la actividad industrial y su tejido, al favorecer la atracción de inversión y de talento altamente cualificado, la transferencia tecnológica y la mejora de la productividad".

En concreto, el emprendimiento continúa siendo también otro de los rasgos distintivos del recinto tecnológico. En 2025 el ecosistema contaba con 81 'startups' y seis 'spin-offs' --el quince por ciento del total de entidades--. Asimismo, 64 empresas y proyectos empresariales estuvieron alojados en espacios de incubación y aceleración, un 23 por ciento más que el año anterior, crecimiento que señala este entorno como "palanca destacada" en la creación y escalado de iniciativas innovadoras.

Según el informe de balance, el crecimiento registrado viene acompañado de una progresiva consolidación empresarial. La radiografía general de las entidades refleja que cuentan con una media de 59 trabajadores --cuatro más que el año anterior--, y generan un promedio de actividad económica de 10,2 millones de euros.

Así, el capital humano sigue caracterizándose por una elevada cualificación, con un 47 por ciento de titulados superiores y un cuatro por ciento de doctores, mientras que el talento joven continúa ganando protagonismo, ya que el 23 por ciento de los profesionales tiene menos de 30 años. Además, la dimensión internacional del ecosistema sigue fortaleciéndose. A cierre de 2025, 56 entidades contaban con sede en el extranjero y 28 empresas disponían de capital extranjero.

Paradela también ha centrado parte de su intervención en los proyectos de futuro del parque, apuntando a su conversión en un "verdadero laboratorio de innovación urbana". En ese contexto, ha explicado que el enclave licitará en breve todas las actuaciones que articularán el proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI) que lo hará posible.

Dotado con un presupuesto de 19,8 millones de euros financiados por la Junta de Andalucía a través del Programa Feder Andalucía 2021-2027, esta iniciativa posibilitará el desarrollo en la Isla de la Cartuja de un modelo de ciudad en "ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el marco de eCitySevilla", impulsada tanto por el Ejecutivo autonómico como por el Ayuntamiento de Sevilla, Endesa y Sevilla TechPark.

También se ha referido a la ampliación como otro de los grandes retos que afronta el enclave para dar respuesta a la "creciente demanda" de instalación de empresas tecnológicas y de servicios avanzados. En la actualidad, se plantea el crecimiento hacia el antiguo Canal de la Expo y la Banda Oeste del recinto, dos alternativas que podrían sumar más de 140.000 metros cuadrados.