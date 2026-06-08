Un total de 80 nuevos residentes inician su etapa de formación en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla

Nuevos residentes del Área Sanitaria Sur de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Hospital Universitario de Valme ha acogido una jornada de bienvenida dirigida a los residentes que han elegido el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla para completar su formación sanitaria especializada. En total, la nueva hornada la componen 80 nuevos residentes de Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Farmacia (FIR) y Psicología Clínica (PIR) que este año inician una nueva etapa.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, los profesionales de nueva incorporación del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla se corresponden con 65 MIR, 10 EIR, 3 FIR y 2 PIR.

Al frente de la bienvenida han estado la directora gerente, Inmaculada Vázquez, acompañada de la directora médica, Eva Patricia Torres; y director de enfermería, Joaquín Fajardo.

En este sentido, ha agradecido "la confianza por la elección de centro, proporcionando una visión de área sanitaria que enriquece la calidad docente por su condición de aunar dos niveles asistenciales".

El acto ha contado con la participación de docentes de este área sanitaria, ellos son el presidente de la Comisión de Docencia, José Carlos Pérez; de la Subcomisión de Enfermería, Paqui Baena, y de la coordinadora de Atención Primaria, Mari Carmen Sánchez. Asimismo, ha integrado la visión de los propios residentes veteranos con la experiencia de la R4 de Radiodiagnóstico María Celeste Prieto.

Asimismo, la programación de esta jornada ha incluido tres intervenciones vinculadas a tres temas de especial relevancia concedida por este área sanitaria a la docencia: la humanización asistencial, la seguridad del paciente y la investigación como incentivo de una formación sanitaria de excelencia.

En el primer caso con la intervención del jefe de Sección de Medicina Interna en el Hospital El Tomillar, Salvador Vergara. En el segundo a través de miembros de la Comisión de Seguridad del Paciente de este área sanitaria.

Finalmente, el cierre de esta jornada de bienvenida lo ha protagonizado la temática de la investigación: '¿Se puede investigar en Valme?'. Un ámbito estratégico del cual han hablado el jefe de estudios junto a Carmen Almeida, responsable de la Unidad de Estadística y Apoyo a la Investigación.