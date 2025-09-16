Las universidades públicas andaluzas contarán en 2026 con 16 millones más para digitalización y sostenibilidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c.), este martes, en el acto solemne de apertura del curso académico universitario celebrado en la Pablo de Olavide de Sevilla, junto al rector, Francisco Oliva - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que las universidades públicas andaluzas dispondrán en 2026 de 16 millones de euros adicionales para poner en marcha acciones específicas de digitalización y sostenibilidad. La partida estará incluida en el Presupuesto andaluz para el próximo año, que el Gobierno autonómico remitirá al Parlamento este otoño.

El anuncio del presidente se ha producido durante su intervención en el acto solemne de apertura del curso académico universitario celebrado en la Pablo de Olavide de Sevilla, donde ha destacado el crecimiento progresivo que ha experimentado el sistema de financiación de las universidades públicas andaluzas en los últimos años.

Ha indicado que esas acciones específicas de digitalización y sostenibilidad a las que se destinarán 16 millones en 2026, se concretarán en una mesa técnica conformada por las consejerías de Universidad, Investigación e Innovación y de Economía Hacienda, y Fondos Europeos, y por las propias universidades.

En concreto, según el presidente, esta nueva inyección de recursos aumentará todavía más la financiación de las universidades andaluzas, que desde 2018 ha crecido un 30%, casi 400 millones más. "Afrontamos el nuevo curso en las mejores condiciones, con una financiación jamás vista para robustecer y dinamizar el mayor sistema universitario público del país, que da plena certidumbre, y que se une a una oferta actualizada de títulos y competencias, y a mejoras salariales para el conjunto del personal", ha señalado.

Además, el presidente ha recordado que, junto con el próximo presupuesto autonómico que incluirá la citada partida con 16 millones extra, este otoño también debe ver la luz "la futura Ley de Universidades, que ya está en su última fase, y que será remitida al Parlamento".

Según ha destacado, en el nuevo curso universitario 2025-2026 que ahora arranca destacan dos nuevos "hitos", por un lado, las 40 nuevas titulaciones que ya se ofertan en Andalucía, del total de 188 aprobadas, y que se irán implantando hasta el curso 2028-2029.

Por otro lado, la consolidación de Andalucía como la comunidad autónoma con "más oferta pública" para estudiar Medicina, y en la que además el precio de los créditos "es más barato".

En total, en lo que respecta a Medicina, hay disponibles unas 1.500 nuevas plazas. "Nunca antes habíamos llegado a estas cifras, y ha sido gracias a que este Gobierno impulsó la implantación del grado de Medicina en Almería, Jaén y Huelva, algo que nos va a ayudar a paliar la escasez severa de médicos que padece no únicamente Andalucía, sino todo el país", ha afirmado Moreno.

De esta forma, ya es posible estudiar Medicina en cualquier provincia de Andalucía, que además es la comunidad en la que "menos se paga por ello", gracias a la congelación del coste de las matrículas, según ha añadido.

En esa línea, el presidente ha puesto el foco en el marcado carácter social que lleva impresa la política universitaria andaluza. Así, la comparativa de precios públicos coloca a Andalucía con una de las tasas más asequibles de todo el país, una medida enfocada a la atracción de talento de fuera de la comunidad, y en la que además se potencia la bonificación por rendimiento, según ha expuesto.

Igualmente, se ha referido a que las ayudas a la internacionalización de los universitarios (Erasmus+) seguirán creciendo (otro 5% que será efectivo en el curso 26-27, y que se unirá al 5% del año anterior), al igual que el cupo destinado a plazas de ingreso en la universidad de alumnos en situación de vulnerabilidad: con el que ahora comienza, ya serán casi 600 jóvenes (583) los que podrán acogerse a esta opción.

INTERVENCIÓN DEL RECTOR DE LA UPO

Por su parte, el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, que también ha intervenido en el acto de inauguración, ha puesto de manifiesto la "preocupación" por la posible aprobación de la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como Estatuto del Becario, impulsada por el Gobierno central.

Ha asegurado que la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) siempre se ha mostrado a favor de "cualquier cambio normativo que fortalezca los derechos del estudiantado", pero ha dictado que "sin el imprescindible compromiso financiero tanto de las administraciones públicas como del empresariado, todo quedará en papel mojado"

En este sentido, ha argumentado que la propuesta podría tener como consecuencia "la desaparición progresiva de unas prácticas básicas para garantizar el mayor grado de inserción laboral posible del estudiantado".