Villamandos apuesta por la alianza de startups, pymes e inversores para impulsar la innovación en Andalucía

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha apostado por la colaboración entre startups, pymes e inversores para impulsar la innovación en Andalucía. Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración de la primera edición de 'Al Andalus Innovation Venture', el primer evento de innovación abierta y financiación que tiene lugar en el sur de España y que nace con el objetivo de facilitar la transferencia de la innovación al tejido empresarial andaluz a través del ecosistema emprendedor e inversor.

Durante su intervención, Gómez Villamandos ha destacado que este foro constituye una oportunidad para "promover, a gran escala, la transferencia de recursos y fomentar la cooperación de startups, centros de investigación, proveedores o clientes", configurando un espacio en el que se conecta directamente a todos los agentes del ecosistema innovador nacional. "Pondremos en contacto a quienes necesitan innovar, a quienes generan esa innovación y a quienes favorecen su desarrollo", según ha apostillado.

El titular de Universidad ha subrayado, según se indica en nota de prensa, que con 'Al Andalus Innovation Venture' se busca que "el empresariado tradicional conozca de primera mano cómo trabajan las grandes empresas con startups y las ventajas que ello conlleva, así como que las grandes firmas tomen conciencia del talento de las empresas emergentes del sur de España y de su especialización por sectores para que puedan contar con ellas como proveedoras de soluciones".

El evento también será una oportunidad para que las startups que están en una escala SEED (fase semilla) o pre SERIE A (antes de la ronda de financiación) puedan acceder a instrumentos de financiación privados especializados en esas fases.

En ese contexto, ha destacado que 'Al Andalus Innovation Venture' afianzará a la comunidad como foco de atracción de talento e inversión, sumándose a otras dos grandes citas de referencia en innovación e inversión, como son Alhambra Venture en Granada y Transfiere en Málaga.

Por otro lado, ha querido poner el acento en el apoyo que desde su departamento se brinda al emprendimiento, teniendo en cuenta que, según ha matizado, con ello se generan nuevas oportunidades de empleo y de riqueza. En ese sentido, ha explicado que para el próximo ejercicio se incrementará un tres por ciento la partida destinada a actuaciones para incentivar la innovación y el emprendimiento, alcanzando un montante superior a los 55 millones de euros.

Este encuentro ha sido organizado por la alianza de las empresas andaluzas 'Hyperion Partners' y 'Octopus' con 'El Referente' y cuenta con el patrocinio principal de Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería. Gómez Villamandos ha querido destacar que su celebración constituye "un ejemplo de éxito de la colaboración público-privada", ya que a través de esa unión se ha conseguido la implicación de un nutrido grupo de administraciones, empresas, corporaciones y entidades financieras, "demostrando con ello que, si trabajamos juntos, avanzamos más y mejor", ha añadido.

130 STARTUPS, 80 FONDOS DE INVERSIÓN Y 50 CORPORACIONES

Un total de 130 startups, 80 fondos de inversión y 50 corporaciones se dan cita durante dos días en 'Al Andalus Innovation Venture', que arranca hoy en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

El foro, que nace para tener periodicidad anual y está llamado a ser el evento de referencia de innovación abierta en España, tiene como objetivo reforzar la posición competitiva de Andalucía como centro de las startups en España, generar flujo de operaciones para los inversores y facilitar la incorporación de innovación en las empresas andaluzas.

Para ello, durante estos dos días se desarrollará un programa de actividades, conferencias, talleres, match making y reuniones B2B, que contará con la participación de algunos de las corporaciones más relevantes a nivel nacional en temas de innovación.

De esta manera, se abordarán temas como el fomento de la Innovación en Andalucía, de la mano del secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés. También se abordará la necesidad de elaborar programas de emprendimiento para grandes empresas nacionales, que explicarán Roberto Gómez, de Red Eléctrica Española; Maria Gil, de GoHub, y Luis Miguel Santos, EDP Ventures.

La ponencia sobre la importancia de un programa de innovación abierta para una empresa del IBEX 35 correrá a cargo de Javier González, Open Innovation Manager de Acciona; y la centrada en 'Corporaciones vs startups, cómo relacionarse siendo chino y alemán', la impartirá Carlos Blanco, cofundador de Encomenda Smart Capital, Nuclio Venture Builder y Conector Startup Accelerator.

Además, habrá cinco sesiones monográficas dedicadas a cinco sectores estratégicos para la economía española mediante la introducción de innovación: Health (Salud), Biotecnología y Telemedicina; Sostenibilidad, Medio Ambiente, Movilidad y Energía; Agrotech y Foodtech (agrotecnología y tecnología alimentaria); Fintech, Legaltech e Insurtech (tecnología en el sector financier, legal y asegurador); e Inteligencia Artificial e IoT (internet de las cosas-).

También los participantes podrán contar con talleres para potenciar las capacidades de los emprendedores, reuniones 'one to one' con los principales inversores del país para facilitar a los emprendedores el acceso a la financiación y reuniones B2B para fomentar las alianzas entre las empresas asistentes, de forma que se multipliquen las oportunidades de desarrollo de los negocios.

Esta oferta se completa con una zona expositiva, donde empresas y startups podrán mostrar sus productos y servicios, y otra de mentoring, dedicada a asesorar, de manera personalizada y especializada, a emprendedores y a agentes del ecosistema.