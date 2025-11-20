El Virgen Macarena de Sevilla recibe el distintivo QH+ 3 estrellas por su nivel de calidad asistencial

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha logrado por primera vez el reconocimiento QH+ 3 estrellas de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), uno de los sellos de calidad asistencial "más exigentes a nivel nacional".

Según ha informado el centro en una nota, esta acreditación sitúa al hospital sevillano entre "las instituciones públicas más valoradas del país" por su apuesta continuada por la mejora de la calidad y la seguridad del paciente.

La entrega de este galardón se ha realizado en el marco de la duodécima Convocatoria de Reconocimientos QH. El Hospital ha alcanzado el nivel QH+ 3 estrellas, lo que acredita "el elevado nivel de su sistema de calidad orientado a resultados asistenciales".

De esta forma, la Junta ha explicado que el reconocimiento QH evalúa más de cien indicadores relacionados con la calidad, la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia y la mejora continua. Para alcanzar la categoría QH+ 3 estrellas, el centro "ha demostrado un modelo asistencial centrado en el paciente, con sistemas certificados por organismos nacionales e internacionales y resultados contrastables en sus diferentes procesos".

Entre los aspectos más valorados, han destacado su apuesta "por la innovación tecnológica, la digitalización de procesos y un enfoque humano e integral de la asistencia sanitaria". Concretamente, la distinción QH+ 3 estrellas reconoce "el esfuerzo del centro por integrar la innovación tecnológica al servicio del paciente". Asimismo, se han tenido en cuenta "las certificaciones de calidad con las que ya cuenta, así como los reconocimientos de sociedades científicas en diversas áreas".

La Consejería de Salud ha señalado que el centro médico cuenta con tres Unidades de referencia en el Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de tumores intraoculares en la infancia y en personas adultas y esclerosis múltiple tanto en menores como en adultos y con 21 Unidades y Procedimientos en las que el hospital es "referencia autonómica" como es el caso de implantes cocleares, disfonía espasmódica o el trastorno del espectro alcohólico fetal de diagnóstico complejo, entre otros.

Por su parte, la dirección del centro ha querido agradecer "a todo el equipo profesional, a los pacientes, asociaciones y colaboradores que contribuyen diariamente a hacer del Hospital Virgen Macarena un centro de referencia".

El Hospital Virgen Macarena cuenta con cerca de 6.000 profesionales, seis edificios asistenciales y una cartera de servicios que da cobertura a cerca de 500.000 personas en Sevilla y, en determinadas especialidades, a más de ocho millones de andaluces.