La Comisión Europea "mantiene un diálogo" con el Gobierno en relación al informe del lobo, que sigue "protegido"

Archivo - August 12, 2021, Pacific Grove, California, US: Bush Wolf eating Raccoon Kill. - Europa Press/Contacto/Rory Merry - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, ha señalado este jueves en el Congreso de los Diputados que la Comisión "mantiene un diálogo" con el Gobierno en relación al envío a Bruselas del informe sexenal del lobo, algo que debía hacer antes del 31 de diciembre y por lo que se abrió un expediente de sanción contra el país a finales de enero.

"Tenemos normas sobre cómo informar y cómo recolectar la información, siempre trato de basarme en la ciencia cuando tomo decisiones. Así que estamos manteniendo un diálogo con el Gobierno español sobre los informes", ha señalado a los periodistas antes de participar en la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE).

Si el texto remitido por España a la UE indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable --tal y como avanzaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a finales de junio-- no se podrán hacer "controles letales" de la especie, según asegura MITECO, que se remite en este aspecto a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

El Ministerio señaló tras la apertura de expediente de Bruselas que no ha enviado "por el momento" el informe sexenal del lobo a la UE por "criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica". "En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente", señalaron a Europa Press fuentes del organismo.

Posteriormente, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta, ha señalado que "el lobo sigue siendo una especie protegida y los Estados miembros son los que tienen que decidir si aplican esta protección" pero "trabajemos juntos con las regiones y con los gobiernos para ver que se cumple".

"Vengo de una reunión de Suecia en la que también tenemos lobos, así que soy consciente de esta situación, pero al mismo tiempo mi papel, mi cometido es que trabajemos juntos con las regiones y con los gobiernos para ver que se cumple", ha indicado.

LAS CCAA ENVIARÁN A ROSWALL EL INFORME SEXENAL DEL LOBO

Durante el encuentro, la diputada del PP Milagros Marcos ha avanzado que los consejeros autonómicos enviarán a Roswall el informe sexenal sobre la especie aprobado por la mayor parte de Comunidades Autónomas (CCAA) en julio de 2025 en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

De acuerdo con la Ley de Desperdicio Alimentario, el informe tiene que ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano superior a la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Transición Ecológica la desconvocó poco antes de que el Defensor del Pueblo llevara ante el Tribunal Constitucional (TC) tres disposiciones de esta norma que rebajaban la protección de la especie y obligaban a contar con la aprobación de la Conferencia Sectorial en los informes antes de remitirlos a Bruselas.

A juicio de la diputada del PP, "la protección de la biodiversidad no puede construirse sobre la asfixia del mundo rural". "El problema del lobo no es solo una cuestión jurídica o ideológica, es un problema de seguridad para la población y la economía rural", ha lamentado.

NO COMENTA SOBRE LA MEZCLA ENERGÉTICA DE CADA ESTADO MIEMBRO

Al margen de ello, Roswall ha destacado que la Comisión no comenta "cómo tiene que ser la mezcla energética de cada Estado miembro" después de que el diputado de Vox Carlos Flores le preguntara si la Comisión Europea "comparte" la decisión de España de cerrar las centrales nucleares.

"Lo que sí que hemos aprendido es que hemos sido dependientes. Esto no ha sido bueno. Dependíamos del gas y del petróleo de Rusia. Estamos trabajando en ello porque no es bueno. Tenemos que descarbonizar también y necesitamos tener más energía y electricidad en la UE. Este es el foco central para la Comisión", ha subrayado.

También ante preguntas de Vox, la comisaria europea ha hecho hincapié en que las presas son necesarias y en que las inversiones en seguridad hídrica son necesarias. Según ha señalado, España e Italia ya están utilizando fondos de cohesión europeos para infraestructuras de este estilo, pero "no es suficiente". "En el próximo marco financiero plurianual vamos a hablar de competitividad de agua", ha avanzado.

Sin embargo, también ha indicado que los Estados miembros también tienen que destinar dinero público al agua y que en este aspecto es necesario el dinero privado. "El sector hídrico puede ser un sector fantástico, de hecho ya lo es, porque tenemos muchísimas técnicas e innovación, pero tenemos que mejorarlo, acelerarlo, porque es una situación que redunda en grandes beneficios para Europa", ha recomendado.

"NO HAY CONTRADICCIÓN ENTRE UNA TRANSICIÓN VERDE Y COMPETITIVIDAD"

Por otro lado, Roswall ha indicado que "no hay contradicción" entre una transición verde y limpia y la competitividad al referirse el diputado Agustín Santos del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar a las "erosiones" que a su juicio se están promoviendo en distintos reglamentos de la UE.

Desde el punto de vista de la comisaria europea, aunque algunos reglamentos europeos persigan "una buena causa, a veces son demasiado complejos". Además, las empresas están llevando a cabo la descarbonización porque es bueno para sus negocios, no sólo por la necesidad de luchar contra el cambio climático.

"No es una desregularización o una eliminación de los objetivos. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos aire limpio, agua limpia, recursos limpios", ha destacado.

UN NUEVO CENTRO EUROPEO DE GESTIÓN DE INCENDIOS

Por lo demás, Roswall ha señalado que seguirá trabajando con este y otros Estados miembros para construir una "economía inteligente" en materia de agua, algo que implica el desarrollo de un plan de digitalización para el sector hídrico. En esta misma línea, ha avanzado que va a intensificar la implementación de la nueva Estrategia de Resiliencia Hídrica, que cuenta con el respaldo de 15.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones.

"España, como jardín de Europa, es responsable de la mitad de la producción de aceitunas de la UE y de un tercio de nuestra fruta. Pero, ¿cuál es el futuro de la agricultura sin un ciclo del agua estable?", se ha preguntado.

A su vez, ha mencionado algunos de los desastres naturales que ha sufrido España en los últimos meses como la oleada de incendios del pasado agosto. En este sentido, ha indicado entre otras cosas que la Comisión planea crear un nuevo centro europeo de extinción de incendios para garantizar una gestión "más estratégica y eficaz" de los riesgos de incendios forestales.

Por otro lado, la diputada socialista María Amparo Marco ha recalcado que "frente a la apuesta por el crecimiento sostenible" que hace el Gobierno de España, su Grupo Parlamentario está "preocupado" por las políticas "regresivas" que se están aplicando en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP "no se sabe si por convicción o forzadas por las alianzas de extrema derecha".