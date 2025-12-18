(AMP) El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos por cuarta vez en el 2%

Archivo - Sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort (Alemania). - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guion y mantener de nuevo sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de haber detenido en junio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

"El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. Su evaluación actualizada sigue confirmando que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo", ha explicado el instituto emisor.

El BCE ha insistido en que cuenta con la "determinación" de estabilizar la inflación en el objetivo del 2% a medio plazo, para lo que se aplicará un enfoque dependiente de los datos a la hora de fijar los tipos reunión a reunión. De ser necesario, se haría uso del Instrumento para la Protección de la Transmisión.

Las futuras decisiones se basarán en la valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. El organismo ha descartado comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

En cuanto a los programas de compra de activos (APP) y el de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el BCE ha indicado que el tamaño de las carteras siguen reduciéndose a un ritmo "mesurado y predecible" al haberse dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo.

DATOS DE INFLACIÓN

La tasa de inflación de la eurozona se situó en noviembre en el 2,1% interanual, igual que el mes anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el incremento fue del 2,4%, una décima menos.

Al descontar el impacto de la energía, la tasa de inflación se mantuvo estable por segundo mes seguido en el 2,4%, aunque, de excluirse además el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente se moderó una décima, al 2,4% también.

Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Rumanía (8,6%), Estonia (4,7%) y Croacia (4,3%). Por contra, las menores subidas se observaron en Chipre (0,1%), Francia (0,8%) e Italia (1,1%). En el caso de España, la inflación permaneció en el 3,2%.