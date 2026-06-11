BCE.- (AMP) El BCE eleva sus previsiones de inflación para 2026 y 2027 y rebaja las de crecimiento

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: Euro coins lie on a Euro flag. Inflation in the euro area hit 10\% in September, the highest since the creation of the euro, according to the latest flash estimate from Eurostat, the EU statis - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a incrementar sus previsiones de inflación para la zona euro de cara al presente ejercicio y el siguiente, mientras que ha revisado ligeramente a la baja los pronósticos de crecimiento del PIB para 2026 y 2027.

La institución ha anunciado este jueves que las nuevas proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema contemplan en su escenario de referencia que la tasa de inflación general se sitúe, en promedio, en el 3% en 2026, el 2,3% en 2027 y el 2% en 2028. En marzo, las previsiones apuntaban al 2,6%, 2% y 2,1%, respectivamente.

"Los expertos han revisado al alza las proyecciones de referencia para la inflación en 2026 y 2027 debido a una senda más elevada de los precios de la energía, que se espera que se transmita en cierta medida a la inflación de los alimentos, los bienes y los servicios", ha explicado la entidad.

Sin tener en cuenta el efecto de la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos, las previsiones ahora apuntan a que la inflación subyacente se situaría en un promedio del 2,5% en 2026, dos décimas más de los esperado en marzo, mientras que en 2027 repetiría en el 2,5%, tres décimas más, y se moderaría al 2,2% un año después, una décima por encima de la anterior previsión.

En cuanto a la evolución del PIB, en el escenario de referencia se prevé que el crecimiento económico se sitúe, en promedio, en el 0,8% en 2026, el 1,2% en 2027 y el 1,5% en 2028, lo que implica una revisión a la baja para 2026 y 2027, debido a un impacto más pronunciado de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza.

"Algunos de los riesgos identificados en las proyecciones de marzo de 2026 han comenzado a materializarse", ha reconocido la entidad, advirtiendo de que las perspectivas siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico.

En este sentido, ha recordado que las plenas implicaciones de la guerra para la inflación y el crecimiento a medio plazo dependerán de la intensidad y la duración de la perturbación de los precios energéticos, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda vuelta.

ESCENARIOS ALTERNATIVOS.

Para ilustrar esta incertidumbre, igual que en sus previsiones de marzo, el personal del BCE ha preparado escenarios alternativos para evaluar distintos grados de intensidad del impacto energético y su repercusión en la economía de la zona euro en función de la magnitud y la persistencia de la guerra en Oriente Próximo, incorporando a los anteriores escenarios adverso y severo un tercero más moderado.

El denominado como escenario adverso presupone un aumento más pronunciado y persistente de los precios de la energía que en el escenario base del BCE, así como mayor incertidumbre y mayores efectos indirectos internacionales y unos efectos indirectos y de segunda ronda más intensos sobre la inflación.

En tal caso, el PIB crecería este año un 0,7% y un 0,9% en 2027 para acelerarse al 1,5% en 2028. De su lado, la tasa de inflación subiría en 2026 al 3,3% y al 3% un año después, situándose en el 2,3% en 2028. Asimismo, la tasa subyacente sería del 2,5% este año y del 2,7% el siguiente, mientras que bajaría al 2,3% en 2028.

Por su parte, el escenario severo contempla una crisis de precios de la energía más fuerte y persistente, mayor incertidumbre y una reacción más intensa de los salarios y los precios de los bienes y servicios no energéticos que en el escenario adverso.

De tal manera, el crecimiento del PIB se frenaría este año al 0,5% y hasta el 0,4% un año después, aunque se aceleraría al 1,6% en 2028. En cuanto a los precios, la inflación alcanzaría un promedio del 4% en 2026 y del 5,3% en 2027, moderándose al 3% en el último año de previsión. En el caso de la tasa subyacente, sería del 2,5% este año y del 3,8% en 2027, bajando al 2,9% en 2028.

En sus últimas proyecciones, el personal del BCE ha incorporado un tercer escenario "moderado" en el que los precios del petróleo se normalizarían más rápidamente que en el escenario base, lo que implicaría un ajuste más rápido de la inflación, que caería por debajo del objetivo del 2% en 2027 y 2028, mientras que el crecimiento del PIB se recuperaría algo antes y con mayor solidez que en el escenario base.

De este modo, el PIB crecería este año un 0,8%, en línea con el escenario base, pero se aceleraría en 2027 al 1,4% y al 1,6% un año después. Asimismo, la tasa de inflación sería este año del 2,9%, pero bajaría al 1,8% en los dos años posteriores, mientras que la tasa subyacente alcanzaría en 2026 el 2,4% y el 2,3% en 2027, situándose en 2028 en el 2,1%.