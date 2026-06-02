BCE.- (AMP) La tasa de inflación de la eurozona escala al 3,2% en mayo y presiona al BCE

Archivo - 30 April 2026, Hesse, Frankfurt/M.: Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), arrives at the press conference after the ECB Governing Council meeting. Photo: Florian Wiegand/dpa - Florian Wiegand/dpa - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la zona euro se habría situado en mayo en el 3,2%, lo que supone una aceleración de dos décimas respecto del dato de abril y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023, según la lectura preliminar publicada este martes por Eurostat.

El repunte en la tasa de inflación interanual de la zona euro en mayo, tercer mes del conflicto en Oriente Próximo, refleja una subida del 10,9% interanual del coste de la energía, frente al aumento del 10,8% registrado en abril, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,2%, cuatro décimas menos que el mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,9% interanual, una décima más que en abril, mientras que los servicios se encarecieron un 3,5% interanual, frente al 3% del mes anterior.

De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en mayo fue del 2,4%, tres décimas por encima del dato de abril.

De su lado, la tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se ha acelerado hasta el 2,5% desde el 2,2%.

Entre los miembros de la eurozona, las tasas anuales más bajas se registraron en Malta (2,1%), Alemania (2,7%) y Francia (2,8%). Por contra, las más elevadas se observaron en Bulgaria (6,3%), Lituania (5,1%) y Grecia (5%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en mayo repuntó una décima, al 3,6% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de cuatro décimas.

De este modo, la tasa de inflación armonizada de España fue la más elevada entre las grandes economías del euro.

SUBIDA DE TIPOS EN JUNIO.

El repunte al 3,2% de la inflación en el mes de mayo, que sitúa la tasa interanual sustancialmente por encima del objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo (BCE) deja expedito el camino para que el Consejo de Gobierno de la entidad decida subir los tipos de interés en su reunión del próximo 11 de junio.

"La publicación preliminar del IPC de mayo reforzó la necesidad de que el BCE responda a las renovadas presiones inflacionarias", comenta Iain Simmons, economista de Oxford Economics, para quien el hecho de que la tasa haya superado aún más el objetivo del BCE y que los precios subyacentes también se aceleraran "confirma que el BCE subirá los tipos de interés en junio", cuando apuesta por un alza de 25 puntos básicos.

De su lado, Carsten Brzeski, analista de ING, coincide en apuntar que las subidas de la tasa general de inflación de la zona euro y del dato subyacente allanan el camino para una subida de tipos del BCE la próxima semana.

"Dada la experiencia de 2022, es probable que el BCE opte por una subida de tipos preventiva", afirma el experto, para quien, si bien una subida de tipos no tendrá un gran impacto en las expectativas de inflación, "sería una medida simbólica" que subrayaría la determinación del BCE de actuar.