BCE.- BBVA decide amortizar un bono de 300 millones de libras

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha decidido amortizar anticipadamente una emisión de bonos subordinados por valor de 300 millones de libras esterlinas (347 millones de euros al cambio actual), para lo cual ha recibido autorización del Banco Central Europeo (BCE) según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión venía contando como capital de nivel 2 (Tier 2) del banco y del grupo. La amortización será el próximo 15 de julio, coincidiendo con la fecha de amortización opcional.
El importe de amortización de cada bono subordinado será de 100.000 libras esterlinas (115.856 euros), así como los intereses devengados pero no satisfechos hasta el 15 de julio, que alcanzan las 3.104 libras (3.596 euros) por cada bono.