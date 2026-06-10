BCE.- Kutxabank cree que la subida de tipos está descontada por los mercados y no ralentizará el acceso al crédito

Archivo - Eduardo Ruiz de Gordejuela, nuevo presidente de Fineco - KUTXABANK - Archivo

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El CEO de Kutxabank, Eduardo Ruíz de Gordejuela, no cree que la anunciada subida de tipos de interés por el BCE "sea un problema" por sí misma que vaya a ralentizar o dificultar el acceso o la demanda de crédito por parte de empresas y familias", y "está descontada por los mercados y las empresas, que la han recogido ya", puesto que un rango entre 2 y 3 puntos es "razonable y equilibrado".

Gordejuela ha hecho estas consideraciones en un coloquio del IX Foro País Vasco celebrado este miércoles en Bilbao bajo el título 'El futuro de la industria vasca: proyectos transformadores para fomentar la competitividad en Euskadi", organizado en colaboración con elEconomista.es.

En el encuentro se ha debatido sobre el futuro de la industria vasca, en concreto sobre los proyectos transformadores, en marcha o previstos, para fomentar la competitividad de Euskadi y convertirla en líder a nivel europeo y Gordejuela ha centrado su intervención en el papel de las entidades bancarias como Kutxabank para apoyar la transformación y favorecer la financiación como factor de competitividad de las empresas.

Preguntado por si desde Kutxabank temen que esa subida, que se prevé sea de un cuarto de punto (0,25%) puede frenar el crédito y la economía, Gordejuela lo ha descartado y ha recordado que "venimos de rangos de ese estilo y no vemos que esto sea en sí mismo un problema que ralentice o dificulte el acceso o la demanda de crédito porque "estamos en un rango razonable, incluso si subiera otra vez a final de año".

En su opinión, hay factores que son "más preocupantes o requieren un poco más de atención" y son más sensibles a la actividad empresarial que la subida de tipos, entre los que ha mencionado "la inflación, el precio de las materias primas y el coste de las energías" por lo que, "es ahí donde realmente debería estar el foco de atención por parte de todos".

FINANCIACIÓN Y COMPETITIVIDAD

El directivo de Kutxabank se ha mostrado convencido de que en las empresas vascas hay una conciencia creciente de la importancia que tiene la financiación como factor estratégico de competitividad, puesto que un tejido empresarial "con vocación y con futuro" como el vasco, no se explicaría sin tener a su lado un ecosistema financiero "potente y completo", del que forma parte Kutxabank.

DESCARTA VENTA DE UVESCO

Preguntado, tras la entrada del banco en la compra de Uvesco (Supermercados BM) a través de Indar, sobre si son ciertos los rumores que apuntan a una posible venta, Gordejuela lo ha descartado porque, tal y como ha subrayado, el grupo tiene "un equipo directivo que además se ha implicado en el capital y por nuestra parte lo que tenemos es confianza en la visión estratégica que tiene ese equipo directivo y el proyecto que ha puesto encima de la mesa".

Gordejuela ha enmarcado tanto esta operación, como la de Ayesa, en que, para Kutxabank, son proyectos industriales con el denominador común de que "generan riqueza, tracción y arraigo en Euskadi, y nuestra vocación es dotar a esas compañías de estabilidad accionarial a largo plazo para acompañar sus proyectos de crecimiento y consolidación y porque tienen detrás una visión estratégica que compartimos".

SENER

En otra de las mesas de debate, el presidente de Sener, Andrés Sendagorta; el vicepresidente de Mondragon y director general de la División de Componentes, Edorta Herce; y el socio de la auditoría y consultoría Financiera de PKF Attest, Alejandro Escudero, han analizado las 'Oportunidades de liderazgo para la industria vasca', a partir del escenario de incertidumbre geopolítica actual.

Para Sendagorta, los tres factores que, de alguna manera, daban una cierta estabilidad a Europa y al mundo tras la II Guerra Mundial "han desaparecido y volado por los aires", con lo cual, "de un mundo de reglas y convenios hemos pasado a un mundo de la fuerza, con el que hemos vuelto al siglo XII o XIV, donde lo que vale es la fuerza".

Sin embargo, en este contexto, Sendagorta ha afirmado que lo que él ve es un momento de oportunidad como no ha visto "nunca" porque en los sectores en los que Sener trabaja "van a pasar cosas en sitios donde hay oportunidades".

Es verdad, ha proseguido, que "hay preocupación y que hay que hacer cosas difíciles y pensar en otros registros, pero cuando pasan cosas es cuando hay oportunidades; si no, todo sigue igual", por lo que, ha defendido, "tenemos que reconocer dónde tenemos que mejorar e ir a por ello porque hoy el mundo de la economía, la investigación y desarrollo y la industria es un mundo abierto".

Sin embargo, el problema para Europa, ha proseguido, es que "no se ha hecho un análisis de riesgos sobre cómo defendernos porque preferíamos mirar hacia otro lado y que lo pagara otro", por lo que, en este contexto de incertidumbre, "Europa tiene un montón de deberes por hacer que no había hecho muchos años antes en materia de seguridad y defensa".

A su juicio, la sociedad europea tiene que darse cuenta de que su modelo de sociedad "no es gratis" y que tiene que invertir en protegerlo porque "es un sistema imperfecto y mantenerlo requiere de conseguir una cierta estabilidad".

Respecto a Euskadi, Sendagorta ha defendido que debe "pensar a lo grande y apostar por una apertura mayor" y también por empresas más grandes, en todos los órdenes pero siempre manteniendo el arraigo, "que lo tienen las familias, no lo tienen las empresas y si cuidas a las familias, las familias cuidarán de las empresas, dos factores que en el País Vasco son dos pilares importantísimo".

En este punto, ha descartado tentaciones de dejar Euskadi porque "somos de aquí y aquí queremos progresar y, a veces, lo simple te arregla los problemas mucho más fácil, aunque sepamos que tenemos una serie de problemas como la conflictividad o el bajo índice de natalidad".

MONDRAGON

El vicepresidente de Mondragon y director general de la División de Componentes, Edorta Herce, ha coincidido en que la inestabilidad y la incertidumbre no son buenas para hacer planes, incluidas las inversiones y en el caso de Mondragon, se trata de un grupo "muy diversificado" donde los impactos dependen del sector, aunque hay elementos comunes que están afectando, como el cierre de Ormuz o los aranceles de Trump.

En la medida en que se alarguen, repercutirán tanto en la subida de las materias primas, que va a terminar afectando sin duda a las cuentas de resultado de las tiendas", como en las variaciones de las divisas por la debilidad del dólar.

Todo ello, ha añadido, está haciendo que "la demanda en bienes de equipo, electrodomésticos, cosas muy básicas, esté bajando ya dos dígitos, con lo cual toda esta guerra arancelaria está afectando, al igual que la incertidumbre, lo que lógicamente no ayuda a la inversión donde el dinero es miedoso, por lo que para las grandes inversiones en bienes de equipo o maquinaria esta incertidumbre no ayuda".

Por último, el socio de la auditoría y consultoría Financiera de PKF Attest, Alejandro Escudero, tras reconocer que al estar en un sector como servicios la incertidumbre les afecta en menor medida, ha defendido que la transformación de las empresas en este escenario viene por las propias personas y por la voluntad de cambiar, algo que, en el caso de Euskadi, al contar con empresas pequeñas y medianas, no siempre ese perfil es una desventaja, como en la toma de decisiones, donde "esa empresa familiar pequeña tiene más capacidad de atraer talento y también de ser muchas veces más rápidas en la toma de decisiones para cambiar y transformarse".