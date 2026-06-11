BCE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves

MADRID 11 Jun. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 11 de junio:

ECONOMÍA

-- Los usuarios del tren de alta velocidad se desploman un 15% en abril y un 19,6% en los cuatro primeros meses

https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

-- El diésel se abarata un 2% esta semana y cae a mínimos desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- El BCE sube tipos en 25 puntos básicos, al 2,25%, ante las presiones inflacionistas por la guerra

https://www.epdata.es/datos/tipos-interes-bce/740

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