BCE.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 3 de mayo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- ""Tener papeles nos salva la vida""

-- "Trump lanza un aviso a Europa al anunciar que retirará tropas de Alemania"

EL MUNDO

-- "'Los ataques personales a jueces son ataques al Estado de Derecho'"

-- "Un portaviones de Trump amenaza al castrismo mientras Cuba agoniza"

ABC

-- ""Queremos que la basílica del Valle de los Caídos siga siendo basílica y tenga una entrada independiente""

-- ""Hay dos opciones: la estabilidad que ha gobernado Andalucía o el bloque de oposición que intenta derribarla""

LA VANGUARDIA

-- "Trump castiga a Berlin con la retirada de tropas"

-- ""El registro horario se aprobará antes del verano""

LA RAZÓN

-- "Temor a que La Moncloa use la visita del Papa en clave política"

-- "Ayuso reivindica un Madrid libre de "acoso y sectarismo""