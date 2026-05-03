BCE.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 3 de mayo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- ""Tener papeles nos salva la vida""
-- "Trump lanza un aviso a Europa al anunciar que retirará tropas de Alemania"
EL MUNDO
-- "'Los ataques personales a jueces son ataques al Estado de Derecho'"
-- "Un portaviones de Trump amenaza al castrismo mientras Cuba agoniza"
ABC
-- ""Queremos que la basílica del Valle de los Caídos siga siendo basílica y tenga una entrada independiente""
-- ""Hay dos opciones: la estabilidad que ha gobernado Andalucía o el bloque de oposición que intenta derribarla""
LA VANGUARDIA
-- "Trump castiga a Berlin con la retirada de tropas"
-- ""El registro horario se aprobará antes del verano""
LA RAZÓN
-- "Temor a que La Moncloa use la visita del Papa en clave política"
-- "Ayuso reivindica un Madrid libre de "acoso y sectarismo""