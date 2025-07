Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para este martes 8 de julio (y 2)

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el martes 8 de julio, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Bruselas, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en la reunión del ECOFIN.

-- 10.30 horas: En Madrid, el presidente de Lantania, Federico Ávila, avanza la evolución de la compañía este año, adelanta sus proyectos de cara al futuro y repasa sus resultados de 2024 (C/ Sobrado, 2).

NOTA: también online.

-- 10.30 horas: En Madrid, la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) presenta las principales conclusiones del Observatorio del Consumo de Huevo en España 2024. En el espacio Comet Retiro (C/ Alfonso XII, 30).

-- 11.15 horas: En Aalborg (Dinamarca), la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la segunda sesión del EPSCO: 'Competitividad en el ámbito del empleo'. Centro Cultural y de Congresos de Aalborg (Europa Pl. 4).

-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, clausura las jornadas 'Propuestas para mejorar el acceso a la vivienda en España' de la OCU. También participará el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas. En la sede de la OCU (C/ Albarracín, 21).

-- 12.00 horas: En Madrid, Cajamar presenta la octava edición del 'Observatorio del sector agroalimentario español en el contexto europeo''. Palacete de los Duques de Pastrana (C/ De las Platerías, 2).

-- 12.00 horas: En Madrid, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, y la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, atienden a los medios frente al Ministerio de Hacienda. En Ministerio de Hacienda (C/ Alcalá, 5).

-- 13.30 horas: En Madrid, la gestora de activos Eurizon presenta sus perspectivas macroeconómicas y de mercado para el segundo semestre de 2025. En Villa Capri (C/ Hortaleza, 118).

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del informe "Datos de Intervención a Nivel Nacional 2025", sobre las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual durante 2024. En el Ateneo de Madrid - Sala Pérez Galdós (C/ Prado, 21).

-- 10.00 horas: En Madrid, fundación Naturgy y el Centro Reina Sofía de Fad Juventud presentan el estudio "Percepciones juveniles sobre energía y sostenibilidad en España". En la sede de Fundación Naturgy (Avda. de América, 38).

-- 10.00 horas: En Madrid, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, presenta la segunda edición del Panel del SAAD, donde se presentan y analizan en rueda de prensa los principales datos sobre la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En el IMSERSO (Avda. de la ilustración).

-- 10.30 horas: En Madrid, fundación Renovables presenta el informe 'La apuesta de los ayuntamientos españoles por el autoconsumo', realizado con el apoyo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Online.

-- 10.30 horas: En Madrid, fundación Línea Directa presenta el estudio 'Motos, el drama continuo: Accidentalidad, lesividad y percepción de los omtoristas españoles (2014-2023)'. Online.

-- 11.30 horas: En Madrid, desayuno informativo 'La hiperconexión digital, la nueva pandemia', organizado por la Plataforma Control Z. En el Consejo General de la Psicología en España (C/ Conde de Peñalver, 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, la DGT presenta el informe 'Siniestralidad vial con implicación de animales'. En la Dirección General de Tráfico (C/ de Josefa Valcárcel, 44).

-- 13.00 horas: En Madrid, la Fundación Mutua Madrileña da a conocer los proyectos beneficiarios de su XXII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica. En el Business Center de Mutua Madrileña (Paseo de la Castellana, 33).

-- 13.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con el ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y director de la COP28, Sultán Ahmed Al Jaber. Sede del Ministerio (Plaza San Juan de la Cruz, 10). A las 18.30 horas participa en la reunión del foro de empresas España-Emiratos Árabes Unidos (EAU). Hotel Four Seasons (C/ Sevilla, 3).

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, primer Desayuno Informativo del Consejo General de la Psicología en España 'La Hiperconexión Digital, la nueva pandemia'. En su sede (C/ de Conde Peñalver, 45, 3ª planta).

-- 10.30 horas: En Madrid, 'Symposium on Translational Research in Lung Cancer', organizado por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). En el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) (C/ de Santa Isabel, 51).

-- 13.00 horas: En Madrid, la Fundación Mutua Madrileña dará a conocer los proyectos beneficiarios de su XXII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica. En el Business Center de Mutua Madrileña (Pº de la Castellana, 33).

-- 18.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en la presentación de la 'Alianza Carmen por la Salud de la Mujer'. Sede de la Fundación Ortega-Marañón (FOM) (C/ Fortuny, 53).

CULTURA

-- En Madrid, el Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Diseño de Moda.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el Plan de Derechos Culturales, un conjunto de medidas desarrolladas por Cultura como línea de actuación prioritaria. En Jardín del Edificio Sabatini del Museo Nacional Reina Sofía (C/ Santa Isabel, 52); a las 16.00 horas se reúne con representantes de la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación y VFX (DIBOOS). Sede del Ministerio (Pl. del Rey, 1).

-- 13.05 horas: En Madrid, entrevista con la cantante Becky G. En 5020 Studio (C. de Albarracín, 34, Edificio B).

-- 14.00 horas: En Madrid, almuerzo de prensa con el director del Festival Mad Cool, Javier Arnaiz, que dará a conocer las últimas novedades del festival y dudas de esta nueva edición. En El Cortijo en Villaverde (Av. Real de Pinto, 158).

CURSOS DE VERANO EN EL ESCORIAL

-- 10.00 horas: En San Lorenzo de El Escorial, Javier Gómez Santander, jefe de guionistas de La casa de papel, habla sobre "La ficción y la realidad: otros géneros y formatos de TV y plataformas", en curso El éxito del True crime y otros géneros entre la ficción y la realidad. En el Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo (C/ Las Pozas, 3).

-- 12.00 horas: En San Lorenzo de El Escorial, María Noel Vaeza, directora general de ONU Mujeres, imparte la ponencia "Mujeres, liderazgo y agenda de desarrollo", en el curso Avances y desafíos de la política exterior feminista en América Latina y España. En el Hotel Victoria (C/ Juan de Toledo, 4).

-- 16.00 horas: En San Lorenzo de El Escorial, Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad; Irune Aguirrezabal Quijera, directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos e Igualdad de la OEI; y Carina Gabriela Cortassa Amadio, investigadora de la Fundación Carolina, participan en la mesa redonda "Brechas en la educación, representación y participación sustantiva de las mujeres", en el curso Avances y desafíos de la política exterior feminista en América Latina y España. En Hotel Victoria (C/ Juan de Toledo, 4).

-- 16.00 horas: En San Lorenzo de El Escorial, Alejandro Olvera, director de Asesinas, habla sobre "Asesinas: ¿cómo se hace el True crime para TV paso a paso?", en el curso El éxito del True crime y otros géneros entre la ficción y la realidad. En el Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo (C/ Las Poza,3).