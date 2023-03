Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para el 7 de marzo ( y 3 )

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este sábado, 7 de marzo, por EUROPA PRESS en las secciones de Sociedad, Salud y Efemérides:

SOCIEDAD

-- 08.30 horas: En Bruselas, el ministro de Universidades, Joan Subirats, asiste al Consejo de Ministros de Educación y Educación Superior de la Unión Europea. .

-- 09.30 horas: En Madrid, celebración del 'ELLE Women Summit', en el transcurso del cual se hará entrega de los 'ELLE Women Awards', que destacan a mujeres por su liderazgo en la sociedad y su contribución para visibilizar el talento femenino. Photocall, a las 10.00 horas. José Ortega y Gasset, 29.

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del informe "Movilidad, entre la realidad y un nuevo modelo tecnológico y sostenible". En Fundación PONS. Calle Serrano, 138.

-- 10.00 horas: En Madrid, Entreculturas organiza una rueda de prensa con mujeres defensoras de los derechos humanos y el medioambiente, entre las que se encuentra María Felicita López, reciente Premio Europa de derechos humanos en Honduras. Calle de Maldonado, 1. Planta 3.

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del "Informe Kellogg's sobre pobreza alimentaria en España y Europa 2023", con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Rafael Herraiz, entre otros. En CEIP Felipe II (Avenida de Asturias, 70) Madrid.

-- 10.00 horas: En Madrid, desayuno de prensa con el periodista argentino que ha dado forma al libro del papa Francisco en conmemoración del X aniversario de su pontificado, 'Os ruego en nombre de Dios'. Jesuitas Maldonado. Maldonado 1.

-- 10.00 horas: En La Rioja, el secretario General de Reto Demográfico Paco Boya interviene en la presentación de la Estrategia de Desarrollo Local de la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta (ADRA) En Bodegas FyA, Navarrete.

-- 10.15 horas: En Málaga, Envera organiza la jornada 'Mujer, empleo y discapacidad, un gran desafío', en el Centro de Innovación Social La Noria (Málaga).

-- 10.30 horas: Accem celebra el encuentro digital titulado "ODS 5 desde un enfoque intercultural. Cómo pasar a la acción". Online.

-- 11.00 horas: Fundación Mayores de Hoy organiza la II Jornada Viviendas accesibles, entornos amigables: "Evitando la soledad no deseada". Online.

-- 11.00 horas: En Sevilla, I Encuentro Feminismo Romaní con el lema "Construyendo igualdad entre todas". En la Residencia Flora Tristán (Residencia de estudiantes).

-- 11.00 horas: En Madrid, Fundación CYD celebra un debate virtual sobre "Universidad y techo de cristal".

-- 11.15 horas: La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, es entrevistada drante el evento "ELLE WOMEN'S DAY" organizado por la revista Elle.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, interviene en la entrega de premios de los 'ELLE Women Awards 2023', en Auditorio El Beatriz de Madrid. Calle José Ortega y Gasset, 29.

-- 12.00 horas: ASUFIN se suma a la Semana de la Igualdad por el 8M con una jornada que dedica a la mujer como núcleo económico de las familias. Online

-- 12.00 horas: En Madrid, RNE entrega los premios 'Oreja de Oro' y 'Hierro de Oro' 2022. En la Plaza de Las Ventas. Sala Antonio Bienvenida.

-- 12.30 horas: En Madrid, Fundación Alternativas celebra el webinar "Las mujeres y sus derechos, nada menos".

-- 13.00 horas: En online, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, interviene de manera telemática en el acto sobre garantía infantil europea, organizado por Save the Children. Sede del Ministerio.

-- 14.00 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro, clausura la jornada "Las Conquistas de las Mujeres: ¡En Peligro!", organizada por el PP con motivo del Día Internacional de la Mujer. El acto podrá seguirse por las redes sociales del PP.

-- 14.00 horas: En Madrid, almuerzo anual de prensa de la Institución Educativa SEK, en el nuevo Campus UCJC Castellana. Juan Hurtado, 4.

-- 16.30 horas: En Madrid, la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, y el secretario confederal de Juventud, Adrià Junyent, atenderán a los medios de comunicación tras reunirse con Gobierno y patronal en el Ministerio de Trabajo en la mesa de diálogo social donde se va a tratar el Estatuto del Becario. En el Ministerio. Paseo de la Castellana, 63.

-- 17.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, la diputada del PSOE en el Congreso Carmen Calvo, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y la diputada de Coalición Canaraia Ana Oramás, participan en el acto 'Mujeres líderes en la política' de FEDEPE. Sala La Charrarería. Ateneo de Madrid.

-- 17.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera participa en la reunión del Consejo Consultivo de Asuntos Medioambientales Europeos. Por videoconferencia.

-- 19.00 horas: En Madrid, mesa redonda sobre la situación de la mujer en la Iglesia, convocada por Religión Digital con la colaboración de Revuelta de Mujeres en la Iglesia. En la Iglesia de San Antón y online.

-- 19.00 horas: En Madrid, diálogo '10 años y 10 claves del pontificado del papa Francisco', para ahondar en su figura de la mano de cuatro expertos conocedores de su faceta personal y como Pastor Universal. En Jesuitas Maldonado. Maldonado 1.

SALUD

-- 11.00 horas: En Madrid, la familia de Elena Huelva, fallecida recientemente como consecuencia de un sarcoma Ewing, presenta la 'Beca Elena Huelva' de la Fundación Juegaterapia para la investigación de dicha enfermedad. En el hotel Four Seasons. Calle Sevilla, 3.

-- 14.30 horas: En Nueva York, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantiene un encuentro con investigadores en el área de Sanidad. (8.30 hora local). Más tarde, a las 16.0 horas (10.00 hora local), mantiene una reunión bilateral con el Jefe de la Oficina de la OMS, Stewart Simonson. Posteriormente, a las 17.00 horas (11.00 hora local), mantiene una reunión bilateral con el director del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), César Núñez. A las 18.00 horas (12.00 hora local), preside el acto de inauguración de la Reunión de Alto Nivel 'Gender Equality: The Key to Building Back Better Health Systems and Protecting Every Child from Vaccine Preventable Diseases for a Healthier, Safer and More Equitable World', en la Misión Permanente de España ante la ONU. .

EFEMÉRIDES

-- En 1876 Alexander Graham Bell obtiene la patente del teléfono.

-- En 1925 Mongolia Exterior es ocupada por el Ejército Rojo de la URSS.

-- En 1966 Manuel Fraga se bañaba en la Playa de Palomares (Almería) junto con Angier Biddle Duke, embajador de EE.UU., para demostrar que no había radiactividad de las bombas H caídas en esa localidad.

-- En 1985 se celebraba la primera edición de la Caravana de Mujeres a la localidad pirenaica de Plan (Huesca).

-- En 2008 moría Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medicina Sidonia, conocida como la "Duquesa Roja".

-- El actor Bryan Cranston cumple 67 años.

-- Iván Lendl, extenista, cumple 63 años.

-- La actriz Rachel Weisz cumple 53 años.

-- Luis Doreste, regatista, cumple 62 años.

-- El actor y cantante Álex O'Dogherty cumple 50 años.