Bruselas.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 13 de mayo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 13 de mayo de 2025:

1.- 09.15 horas: En Bruselas, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

2.- 10.00 horas: En Santa Cruz de Tenerife, prosigue el Pleno del Parlamento de Canarias. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparecerá a petición propia para abordar la gestión del brote de hantavirus. (Streaming)

3.- 11.00 horas: En Madrid, concentración frente a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

4.- 12.00 horas: En Madrid, sindicato de Inquilinas de Madrid presenta en rueda de prensa la manifestación convocada el día 24. Ateneo la Maliciosa (C/ de las Peñuelas, 12).

5.- 16.45 horas: Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España. Comparecencia de la exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez Jiménez. (Streaming).

6.- 18.00 horas: En Pulianas (Granada), el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto público de campaña junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. En el Pabellón Municipal de Deportes (Calle del Fresno).

7.- 20.00 horas: En Lepe (Huelva), el presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto público de campaña junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira. En la Plaza de España.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv