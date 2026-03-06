Bruselas abre convocatoria para financiar con 60 millones cerca de 150 proyectos culturales en toda la UE

Archivo - El comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef. - BOGDAN HOYAUX - Archivo

BRUSELAS, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la concesión de 60 millones de euros para financiar cerca de 150 proyectos culturales en toda la Unión Europea, en el marco del programa Europa Creativa para fomentar la cooperación en los sectores creativos y del mundo de la Cultura.

El Ejecutivo comunitario ha publicado la convocatoria de 2026 de esta programa de la UE, que en esta ocasión financiará unos 150 proyectos que desarrollen una amplia gama de actividades, promoviendo, entre otros, la cooperación transfronteriza, la creación de capacidades, el talento artístico y las prácticas innovadoras.

En estos proyectos, según ha detallado la Comisión en un comunicado, participarán artistas y organizaciones de todos los sectores del capítulo cultural de Europa Creativa, incluidos el teatro, la danza, la música, el patrimonio, la arquitectura, la literatura, el diseño y la moda.

Los solicitantes de los países participantes en Europa Creativa tienen hasta el 5 de mayo de 2026 para presentar sus propuestas y se elegirán 150 entre aquellos que celebren "la diversidad cultural, fomenten la inclusión y promuevan la equidad intergeneracional", contribuyendo a un "ecosistema cultural más sostenible, resiliente y conectado".

"La convocatoria de 2026 para Proyectos de Cooperación Europea, dotada con 60 millones de euros, representa un firme compromiso con el fortalecimiento de la cooperación en los vibrantes sectores cultural y creativo de Europa, ha indicado en declaraciones remitidas en el escrito el comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef.