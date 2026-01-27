Bruselas da luz verde a la compra del Atlético de Madrid por el fondo estadounidense Apollo

Archivo - Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo junto con Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC. - ATLÉTICO DE MADRID - Archivo

BRUSELAS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este martes luz verde a la entrada como socio mayoritario del fondo estadounidense Apollo en el Atlético de Madrid, al concluir que no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

Tras su examen, el Ejecutivo comunitario considera que la transacción notificada no planteará problemas de competencia, dado que las compañías implicadas no están activas en los mismos mercados.

El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 18 de diciembre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.