Bruselas fija criterios para certificar eliminaciones de CO2 y frenar el 'ecopostureo'

Archivo - FILED - 31 January 2024, Brandenburg, Schwedt: Smoke rises from the chimneys of a paper mill. Photo: Patrick Pleul/dpa - Patrick Pleul/dpa - Archivo

BRUSELAS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado este martes las primeras metodologías para certificar proyectos que eliminan de forma permanente dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, con el objetivo de establecer estándares comunes para este tipo de actividades y definir criterios claros que permitan verificar su impacto real y evitar así prácticas de 'ecopostureo'.

El sistema será de aplicación voluntaria, de modo que los promotores no estarán obligados a solicitar la certificación, aunque podrán hacerlo si quieren que sus iniciativas sean reconocidas oficialmente bajo normas comunes de la UE.

Según explica el Ejecutivo comunitario, las metodologías adoptadas se aplican a tres tipos de actividades consideradas como eliminaciones permanentes de carbono, como la captura directa de CO2 del aire con almacenamiento o el uso de biochar (biocarbón) para retener carbono a largo plazo.

Con las reglas ya definidas, los proyectos basados en estas actividades podrán empezar a solicitar la certificación europea, lo que permitirá que los primeros sean reconocidos dentro del sistema comunitario en los próximos meses.

El Reglamento delegado será ahora enviado al Parlamento Europeo y al Consejo, que dispondrán de un plazo para examinarlo y decidir si presentan objeciones antes de que las nuevas normas entren en vigor.