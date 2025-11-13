Bruselas.- Bruselas firma contrato para la adquisición de 8 millones de vacunas contra la viruela del mono y la humana

BRUSELAS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este jueves un nuevo contrato de adquisición conjunta de hasta 8 millones de dosis de la vacuna contra la viruela del mono (mpox) y la viruela humana.

El acuerdo con el fabricante danés Bavarian Nordic, concluido en nombre de 20 países participantes, garantiza el acceso continuado a las vacunas en caso de futuros brotes y refuerza la preparación sanitaria en toda la UE.

Tiene una duración de cuatro años y se basa en el acuerdo marco de 2022. Refuerza la capacidad de Europa para responder rápidamente ante amenazas para la salud, asegura la Comisión Europea en un comunicado.

En virtud del acuerdo, los países participantes podrán adquirir dosis para uso nacional, aunque en general se espera que esta adquisición contribuya a la reserva médica estratégica.

Según la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, la UE refuerza su preparación ante la viruela del mono, cuyos brotes "siguen siendo una amenaza latente".

"Esta adquisición conjunta refuerza nuestra preparación y garantiza la seguridad del suministro frente a la viruela del mono y la humana. La vigilancia y la preparación son esenciales para proteger la seguridad sanitaria en toda Europa", ha declarado.