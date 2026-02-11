Archivo - 18 January 2025, Saxony, Chemnitz: Glenn Micallef, European Commissioner for Intergenerational Justice, Youth, Culture and Sport, attends the press conference to mark the start of the European Capital of Culture year in Chemnitz. Up to 20,000 pe - Hendrik Schmidt/dpa - Archivo

BRUSELAS 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE), Glenn Micallef, ha celebrado el acuerdo anunciado este miércoles entre el Real Madrid y la UEFA para resolver el pulso legal que mantienen por el proyecto de la Superliga, un resultado que cree que es un "triunfo para el mérito deportivo y la unidad".

"Enhorabuena a la UEFA por el principio de acuerdo alcanzado hoy con la Asociación de Clubes Europeos (EFC, por sus siglas en inglés) y el Real Madrid, que servirá para resolver sus disputas legales en relación con la Superliga Europea", ha escrito el comisario en un breve comunicado difundido en redes sociales.

Micallef ha publicado este comentario acompañado por una imagen en la que se puede leer la frase "protegiendo el fútbol europeo" y varios 'hashtags' que evocan el "mérito deportivo" y "aficionados primero".

No en vano, el Ejecutivo comunitario se ha mostrado siempre muy crítico con el modelo deportivo del proyecto de Superliga, desde que fuera presentado en 2021 por un grupo de clubes europeos, incluidos el Real Madrid y el FC Barcelona.

En diciembre de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga, al concluir que las normas que aplican estas dos asociaciones internacionales no están sujetas a ningún criterio que garantice su transparencia, proporcionalidad y objetividad. Concluyó, además, que la UEFA y la FIFA estaban "abusando de su posición dominante" con su control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de las competiciones que organizan.

Con todo, la Comisión Europea mantuvo sus críticas al modelo de la Superliga y el entonces vicepresidente comunitario responsable de Deportes, Margaritis Schinas, avisó de que el fútbol europeo representa "valores" de cohesión y no algo reservado "para las élites".