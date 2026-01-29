Los Cines Centrofama proyectan este jueves 'Sorda', candidata al Premio LUX del Parlamento Europeo

Archivo - La actriz Miriam Garlo durante una escena de 'Sorda', junto a Álvaro Cervantes. - REVOLUTIONARY - Archivo

Almería, Barcelona, Cáceres, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona/Iruña, Port de Sagunt, Sagunt, Salamanca, Santander, Santo Domingo de la Calzada, Segovia, Sevilla, Tarragona y Zamora acogerán las proyecciones de las cinco películas que han sido seleccionadas como finalistas del Premio LUX del Parlamento Europeo, cuyo ganador se dará a conocer en una ceremonia el próximo 14 de abril en el Parlamento Europeo (Bruselas).

El eurodiputado 'socialista' Marcos Ros organiza una proyección especial este jueves, de la película española finalista 'Sorda' en el Neocine Centrofama de Murcia. En ella participarán la directora, Eva Libertad, la protagonista, Miriam Garlo, y la productora Miriam Porté, la co-productora Nuria Muñoz, según han informado desde el Parlamento Europeo.

El Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El objetivo de este galardón es reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.

La elección del ganador de cada año refleja una combinación de la calificación directa del público con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50% de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.

Los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de esta web hasta abril. Aquellos que lo hagan entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.