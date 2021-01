Bruselas.- Coronavirus.- Bruselas anuncia la adquisición de 300 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer y BioNTech

BRUSELAS, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la compra de 300 millones de dosis adicionales de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, la primera autorizada para su comercialización y uso en el continente, lo que duplicará las existencias de esta vacuna en la UE.

"Actualmente tenemos acceso a 300 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Hemos acordado extender el contrato y podremos comprar un total de 300 millones vacunas adicionales. Esto permitirá doblar el stock de este tipo de vacunas", ha informado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa.

Según ha explicado, se espera que 75 millones de estas dosis estén disponible ya en el segundo trimestre del año, mientras que el resto puedan llegar en el tercer y cuarto trimestre. "La ventaja de esta noticia es que ya tenemos un contrato cerrado, no necesitamos largas negociaciones, ya esta aprobada, por lo tanto, el proceso de autorización está hecho, y los estados miembros la conocen y saben como gestionarla", ha asegurado.

Para Von der Leyen esta noticia "da seguridad a los planes de vacunación" y "crea un nuevo impulso para la campaña de vacunación en Europa y los países vecinos".

"NO PUEDE HABER NEGOCIACIONES EN PARALELO"

Sobre las maniobras de algunos estados miembros para cerrar acuerdos con las farmacéuticas por su lado, saltándose la estrategia comunitaria, algo que habría hecho Alemania cuyo ministro de Sanidad dijo que llegarían 30 millones de dosis gracias a un contrato nacional, la jefa del Ejecutivo europeo ha insistido en que el acuerdo para que la Comisión haga la compra en nombre de los Veintisiete es "vinculante".

"No puede haber negociaciones ni contratos en paralelo. El marco en el que trabajamos es uno en el que los Veintisiete juntos negociamos, compramos y desplegamos las vacunas", ha afirmado con rotundidad la conservadora alemana.

Con respecto a las críticas que llegan desde algunos países de la UE por los retrasos y problemas en la distribución de los tratamientos o la falta de suministro de las dosis, Von der Leyen ha defendido que Europa ha hecho "lo correcto", asegurando que "cada paso" en la estrategia de vacunas se ha acordado con los estados miembros.

En este sentido, ha puesto en valor que la nueva compra se hace posible porque las farmaceúticas han aumentado su capacidad de producción, en parte gracias a las inversiones europeas. "No estaríamos aquí si no hubiéramos hechos inversiones en aumentar la capacidad de estas empresas. Ahora se está aumentando la producción y por eso podemos ampliar el contrato", ha explicado, al ser preguntada si la Comisión no podría haber cerrado en un principio un pedido mayor a Pfizer y BioNTech.

Von der Leyen ha querido hacer pedagogía sobre la estrategia de la Comisión, insistiendo en que se apostó por seis candidatos de la vacuna de entre 160, con la lógica de tener un amplio abanico de opciones. Asimismo, ha recordado que la UE contará con 2.300 millones de dosis, por lo que la población del continente está cubierta con creces.

"Esto indica que ha sido correcto apostar por este caballo en la carrera, lo tenemos en nuestra cartera", ha alegado, en referencia al tratamiento de Pfizer, para terminar mostrado su convencimiento de que la estrategia europea ha sido la correcta. "Se va a confirmar en el futuro", ha zanjado.