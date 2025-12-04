Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 4 de diciembre

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Hospital de Torrejón echó a los cargos que denunciaron recortes"
-- "Miles de fotos desvelan la maquinaria sangrienta de El Asad"
EL MUNDO
-- "El 'caso Salazar' arruina el plan del PSOE de recuperar voto de las mujeres"
-- ""Una España que se porta bien es un Marruecos que se porta bien""
ABC
-- "Sánchez quita a Zapatero y encarga a Bolaños negociar las exigencias de Junts"
-- "El 'Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro"
LA RAZÓN
-- "El regreso de Puigdemont tendrá que esperar por decisión del TC"
-- "Von der Leyen propone emitir deuda común para financiar a Ucrania"
LA VANGUARDIA
-- "El auge de la gripe lleva a Sanidad a recomendar la mascarilla si hay síntomas"
-- "Junts se abre a retomar la relación con el PSOE si se cumplen los acuerdos"
EL PERIÓDICO
-- "La empresa mixta de Rodalies se constituirá la semana que viene"
-- "Los compradores de coches eléctricos recibirán las ayudas en el concesionario"