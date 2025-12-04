Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 4 de diciembre

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Hospital de Torrejón echó a los cargos que denunciaron recortes"

-- "Miles de fotos desvelan la maquinaria sangrienta de El Asad"

EL MUNDO

-- "El 'caso Salazar' arruina el plan del PSOE de recuperar voto de las mujeres"

-- ""Una España que se porta bien es un Marruecos que se porta bien""

ABC

-- "Sánchez quita a Zapatero y encarga a Bolaños negociar las exigencias de Junts"

-- "El 'Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro"

LA RAZÓN

-- "El regreso de Puigdemont tendrá que esperar por decisión del TC"

-- "Von der Leyen propone emitir deuda común para financiar a Ucrania"

LA VANGUARDIA

-- "El auge de la gripe lleva a Sanidad a recomendar la mascarilla si hay síntomas"

-- "Junts se abre a retomar la relación con el PSOE si se cumplen los acuerdos"

EL PERIÓDICO

-- "La empresa mixta de Rodalies se constituirá la semana que viene"

-- "Los compradores de coches eléctricos recibirán las ayudas en el concesionario"