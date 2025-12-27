Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 27 de diciembre

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump justifica un ataque contra el ISIS en Nigeria por el asesinato de cristianos"

-- "Villamanín renuncia a parte del Gordo por la paz del pueblo"

EL MUNDO

-- "El vacío de poder en Ferraz desata una caza de brujas en el PSOE"

-- "Shangai, el espejo perfecto del ascenso chino en el planeta"

ABC

-- "Sánchez busca replicar en Bruselas su estrategia de confrontación política"

-- "Cuerpo hace de escudo ante la ofensiva de Yolanda Díaz"

LA VANGUARDIA

-- "El Supremo forzará al Gobierno a acoger a los menores que pidan asilo"

-- "El precio de la vivienda cae en las zonas de España con calor extremo"

EL PERIÓDICO

-- "El temporal pone al límite el litoral y los ríos de Catalunya"

-- "La peste porcina cuesta más de 62 millones a las exportadoras catalanas"

LA RAZÓN

-- "El guía turístico de La Moncloa"

-- "La falta de candidatos refuerza a Yolanda Díaz como "descarte""