Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 27 de diciembre

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump justifica un ataque contra el ISIS en Nigeria por el asesinato de cristianos"
-- "Villamanín renuncia a parte del Gordo por la paz del pueblo"
EL MUNDO
-- "El vacío de poder en Ferraz desata una caza de brujas en el PSOE"
-- "Shangai, el espejo perfecto del ascenso chino en el planeta"
ABC
-- "Sánchez busca replicar en Bruselas su estrategia de confrontación política"
-- "Cuerpo hace de escudo ante la ofensiva de Yolanda Díaz"
LA VANGUARDIA
-- "El Supremo forzará al Gobierno a acoger a los menores que pidan asilo"
-- "El precio de la vivienda cae en las zonas de España con calor extremo"
EL PERIÓDICO
-- "El temporal pone al límite el litoral y los ríos de Catalunya"
-- "La peste porcina cuesta más de 62 millones a las exportadoras catalanas"
LA RAZÓN
-- "El guía turístico de La Moncloa"
-- "La falta de candidatos refuerza a Yolanda Díaz como "descarte""