Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 17 de abril

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "PP y Vox limitarán en Extremadura las prestaciones a los 'sin papeles'"

-- ""Tras mi negativa a tener relaciones sexuales, empezó la discriminación""

EL MUNDO

-- "Vox se pondrá a prueba con la gestión real de la inmigración"

-- "65 mensajes Koldo-Armengol para llevar la trama a Baleares"

ABC

-- "PP y Vox pactan el gobierno de Guardiola en Extremadura"

-- "El 55% de excarcelados por el 100.2 del Gobierno vasco son etarras"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez y Lula lanzan en Barcelona un frente mundial antitrumpista"

-- "Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano"

EL PERIÓDICO

-- "León XIV: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos""

-- "Largas colas para la regularización"

LA RAZÓN

--"Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano"

--"Apoteosis de Morante en Sevilla, a hombros sin cortar trofeos"