Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 17 de abril

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "PP y Vox limitarán en Extremadura las prestaciones a los 'sin papeles'"
-- ""Tras mi negativa a tener relaciones sexuales, empezó la discriminación""
EL MUNDO
-- "Vox se pondrá a prueba con la gestión real de la inmigración"
-- "65 mensajes Koldo-Armengol para llevar la trama a Baleares"
ABC
-- "PP y Vox pactan el gobierno de Guardiola en Extremadura"
-- "El 55% de excarcelados por el 100.2 del Gobierno vasco son etarras"
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez y Lula lanzan en Barcelona un frente mundial antitrumpista"
-- "Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano"
EL PERIÓDICO
-- "León XIV: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos""
-- "Largas colas para la regularización"
LA RAZÓN
--"Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano"
--"Apoteosis de Morante en Sevilla, a hombros sin cortar trofeos"