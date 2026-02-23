Los Veintisiete se reúnen hoy en Bruselas con el 20º paquete de sanciones a Rusia aún en el aire

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este lunes en Bruselas para tratar de cerrar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con la idea de que esté aprobado el 24 de febrero, el día en el que se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Durante la celebración de este Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), los jefes diplomáticos de la UE discutirán sobre la propuesta de la Comisión Europea para una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin, después de que se haya debatido a nivel de embajadores durante dos semanas sin que finalmente se haya llegado aún a un acuerdo.

De hecho, según fuentes conocedoras de las discusiones, durante la tarde del viernes han tenido lugar dos reuniones a nivel de embajadores para tratar de atajar este asunto, y aunque el texto ha recibido el visto bueno de la mayoría de los Estados miembro, algunos han mantenido sus reservas, por lo que se prevén más discusiones de cara a que el paquete de sanciones pueda aprobarse el día 24.

El principal escollo, según han detallado fuentes europeas, está en la prohibición total de servicios marítimos vinculados al petróleo de Rusia propuesta por la Comisión, que busca reducir así los ingresos energéticos del Kremlin, ya que hasta ahora se permitían esas actuaciones siempre y cuando el precio del barril ruso estuviera por debajo de los 44,10 dólares.

Países con grandes industrias marítimas han avisado de que la prohibición total de los servicios marítimos podría dañar sus economías y fomentaría el uso de la 'flota fantasma' rusa, los buques que utiliza Moscú para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía de Rusia.

Según la propuesta de la Comisión, las empresas de la UE no podrían prestar ningún tipo de servicio --desde limpieza, pasando por servicios bancarios o incluso catering-- a buques cuando transporten crudo ruso, argumentando que desincentivaría a terceros países a operar con petróleo proveniente de Moscú y mermaría los ingresos del Kremlin.

Con todo, dado el carácter global del transporte marítimo, el Ejecutivo comunitario propuso en un primer momento que esta prohibición se hiciera en coordinación los socios del G7, alegando que "cuando más alineados se pueda estar, mejor", aunque esa opción está en el aire después de que Bruselas abriera el martes la puerta a aprobar la prohibición incluso sin la coordinación con este grupo que incluye a Reino Unido, Japón o Estados Unidos.

DEBATE SOBRE IRÁN Y SIRIA

Además del la nueva ronda de sanciones a Rusia, que se centra en su 'flota fantasma', su sistema bancario y sus exportaciones, los ministros de Exteriores de los 27 tienen previsto un intercambio informal con homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, y abordarán las necesidades energéticas, de financiación y armamento por parte de Kiev.

Después proseguirán con el segundo punto del día, que es la situación en Oriente Próximo, abordando por ejemplo las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo por el programa nuclear de Teherán. También hablarán de posibles sanciones adicionales para proteger y apoyar a los iraníes que huyen del país, según fuentes del Servicio de Acción Exterior de la UE.

Los Veintisiete también tratarán la situación en el noreste de Siria y se hará balance de los últimos acontecimientos por los enfrentamientos entre milicias kurdas-árabes y el nuevo Gobierno de transición de Ahmed al Shara, con especial atención a coordinar esfuerzos contra Estado Islámico.

CISJORDANIA Y COMISARIA EUROPEA EN LA JUNTA DE PAZ

Pero el mayor foco de este segundo bloque lo recibirá el conflicto en Palestina, ya que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, tratará de abordar el deterioro de la situación en Cisjordania tras la reciente anexión de Israel de su territorio para la construcción de nuevos asentamientos.

De hecho, según han detallado fuentes del Servicio de Acción Exterior de la UE, es previsible que Kallas sondee la opinión de los Estados miembro para la imposición de sanciones contra Israel, toda vez que "siguen sobre la mesa" la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación Comercial con el país dirigido por Benjamin Netanyahu o las sanciones contra dos ministros extremistas y los colonos violentos.

En otro orden de cosas, los ministros también mantendrán un almuerzo informal con el Alto representante para Gaza de la Junta de Paz, el búlgaro Nickolai Mladenov, con quien abordarán de qué manera puede la Unión Europea trabajar para mejorar la situación en la Franja.

Se sumará al consejo de exteriores la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, que explicará sus impresiones tras haber asistido a la Junta de Paz promovida por Donald Trump en Washington, entre las críticas de algunos Estados miembro que consideran que no tenía el mandato de los Veintisiete para ello.

Según han confirmado fuentes europeas, la comisaria acudirá a la reunión de este lunes y compartirá con los jefes diplomáticos su impresión y "las lecciones aprendidas" de esa interacción que tuvo lugar el jueves en Washington, donde acudió en calidad de observadora, pero no como miembro de la Junta de Paz.

Es previsible que varios países aborden la participación de Suica en el foro tras sus críticas a la decisión del Ejecutivo comunitario de acudir a un acto de este tipo sin el mandato de los Veintisiete, ya que la política exterior de la UE se fija por unanimidad entre los Estados.

Francia ha sido el país que más ha aireado su enfado con Bruselas, ya que su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha cargado en público contra la Comisión Europea esgrimiendo que Suica "nunca debería haber asistido" a la Junta de Paz porque "no había recibido un mandato del Consejo para hacerlo".

ESPAÑA PEDIRÁ REVOCAR SANCIONES A DELCY RODRÍGUEZ

A todos estos asuntos se sumarán algunos puntos a la agenda propuestos por los países, como España, que ha solicitado hablar para pedir que se levanten las sanciones comunitarias impuestas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en respuesta a la aprobación de la amnistía para presos políticos en el país.

Será el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien pedirá a sus homólogos que se dé marcha atrás a las sanciones contra Rodríguez para enviar "un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa" porque "las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela".

El jefe de la diplomacia española trasladará esta petición durante el Consejo de Asuntos Exteriores después de que en una reunión preparatoria España solicitara incluir un punto del día sobre Venezuela, si bien indican fuentes europeas no está previsto que tenga lugar un debate ni una votación sobre este punto.