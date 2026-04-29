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BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Comisión Europea ha acusado este miércoles a Meta de violar la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por no tomar medidas para controlar y evitar el acceso de menores de 13 años a sus redes sociales Instagram y Meta; unos incumplimientos que de confirmarse en el proceso iniciado expondrá a la tecnológica a una multa millonaria.

"Las propias condiciones generales de Meta indican que sus servicios no están destinados a menores de 13 años. Sin embargo, nuestros hallazgos preliminares muestran que Instagram y Facebook hacen muy poco para impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios", ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, en un comunicado.

En concreto, Bruselas señala que las medidas previstas por la tecnológica no impiden adecuadamente que los menores de 13 años accedan a sus servicios, ni tampoco permite identificar a los usuarios por debajo de esa edad que logran conectar ni expulsaros de inmediato cuando su acceso se detecta.

A pesar de que los propios términos y condiciones de Meta establecen la edad mínima para acceder a Instagram y Facebook de manera segura en los 13 años, las redes en cuestión no cuentan con mecanismos efectivos para garantizar que ese límite asumido se cumple, de manera que un menor puede crear una cuenta simplemente introduciendo una fecha de nacimiento falsa al crear su perfil, sin que medie mayor verificación de esa información.

También le preocupa a los servicios comunitarios que la herramienta de Meta para reportar la presencia de menores de 13 años en las plataformas "es difícil de usar y no es efectiva", porque, por ejemplo, requiere de hasta siete 'clics' simplemente para acceder al formulario de reporte, que no se rellena automáticamente con la información del usuario.

Además, han detectado que incluso cuando se informa de que hay un usuario por debajo del umbral de los 13 años ocurre con frecuencia que no se lleva a cabo un seguimiento adecuado para comprobar que se tomar medidas, de modo que el menor señalado puede "seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control".

En este contexto, Bruselas alerta de que Meta lleva a cabo evaluaciones de riesgos "incompletas y arbitrarias", por lo que la compañía identifica inadecuadamente el riesgo de que los menores de 13 años accedan a Instagram y Facebook y estén expuestos a experiencias inadecuadas para su edad.

Según los datos con los que ha trabajado la Comisión, entre el 10 y el 12% de los niños menores de 13 años acceden a Instagram y o Facebook en la Unión Europea, por lo que los servicios comunitarios reclaman que Instagram y Facebook cambien su metodología de evaluación de riesgos y que endurezcan sus medidas para "prevenir, detectar y eliminar" los perfiles creados por menores de 13 años en sus redes.

La DSA exige a las plataformas que hagan cumplir sus propias normas, por lo que Bruselas subraya que las condiciones generales del servicio "no son meras declaraciones escritas", sino la base de acciones concretas para proteger a los usuarios, incluidos los menores, y que la empresa cumpla con la legislación comunitaria.

Fuentes comunitarias destacan que el límite de acceso en la edad de 13 años fue fijada por la propia compañía estadounidense y que, en este caso, lo que está en cuestión es el incumplimiento por parte de Meta de las medidas notificadas a Bruselas para cumplir con las directrices de la DSA en las que la compañía "reconoce el riesgo" para los menores de esa edad del acceso a sus redes sociales.

Así, la investigación comunitaria "no ofrece una opinión sobre cuál debería ser el límite de edad", recalcan las fuentes, dado que ese es un asunto aún bajo reflexión en el grupo de trabajo 'ad hoc' creado por el Ejecutivo de Von der Leyen para presentar de aquí al verano recomendaciones sobre el acceso de menores a las redes sociales para que los servicios comunitarios decidan después si presentar una propuesta legislativa concreta antes de que acabe el año.

Con el anuncio de la acusación preliminar, que emana de la investigación formal iniciada por Bruselas contra Instagram y Facebook en mayo de 2024, se abre ahora un periodo para que la Meta examine los documentos de la acusación y le da margen para responder o tomar medidas inmediatas para corregir las irregularidades.

Si la Comisión confirma en este periodo que sus conclusiones preliminares son correctas, podrá emitir una "resolución de incumplimiento", que le permitirá imponer una multa proporcional a la infracción de hasta un 6% de la facturación anual total mundial del proveedor.

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