Bruselas.- VÍDEO: Bruselas reitera que no hay escasez de queroseno para aerolíneas pero la UE liberaría reservas "si necesario"

Descarta un problema de suministro "en un futuro próximo" aunque vigila cualquier cambio de escenario

BRUSELAS, 13 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El comisario de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha reiterado este miércoles que nada apunta a una inminente escasez de combustible para las aerolíneas europeas como consecuencia de la crisis en el estrecho de Ormuz, pero que la Unión Europea está preparada para liberar reservas de emergencia en caso de necesidad porque la situación evolucionara de otra manera.

"No tenemos ninguna prueba ni indicio de que exista un problema de suministro de combustible para aviones", ha remarcado Tzitzikostas en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por la preocupación del sector de la aviación.

De este modo, el comisario ha recordado que las refinerías ubicadas en la Unión Europea cubren cerca del 70% de las necesidades de queroseno de las aerolíneas europeas y que apenas el 30% procede de las importaciones de al región del Golfo; si bien Bruselas está "mapeando" la capacidad de las refinerías europeas para "evaluar las necesidades e identificar potenciales acciones colectivas" con las que garantizar el pleno uso de los recursos disponibles.

"Queremos saber, y saber exactamente, cuáles son las reservas de emergencia, en qué países y qué cantidades hay en cada lugar", ha dicho el conservador griego, quien ha subrayado que las reservas de emergencia serán liberadas "sólo si es necesario".

Así las cosas, Tzitzikostas ha incidido en que la UE tiene capacidad para reaccionar "sólo si es necesario" y lo hará si llega el caso "de manera ordenada" y en coordinación con el bloque, pero ha aclarado de inmediato que "no es el caso ahora y tampoco hay señales de que lo vaya a ser en un futuro próximo".

El objetivo, ha añadido, es "maximizar la disponibilidad y operatividad de la capacidad del sector de la refinería en Europa", al tiempo que se está preparado ante cualquier escenario distinto, como una nueva escalada en la región de Oriente Próximo.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/economia/1086878/1/bruselas-reite...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06