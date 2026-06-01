Cantabria establece un cupo máximo de 30 extracciones de lobo hasta final de año

Archivo - [Sevilla] Ndp Un Estudio Coliderado Por La Ebd Csic Revela Que Lobos Ibéricos Reducen Drásticamente Sus Movimientos En Paisajes Humanizados - CSIC - Archivo

SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha establecido un cupo máximo de extracciones de lobo desde este lunes, 1 de junio, hasta final de año, de 30 ejemplares, aunque si una vez alcanzado este número se siguen produciendo "daños significativos" por cuantía, recurrencia o concentración temporal o espacial se podrían autorizar "controles excepcionales".

De los 30 ejemplares autorizados, 20 están previstos en la Zona 1 del Plan de Gestión, que recoge los municipios en 'zona lobera', y diez en la 2, que es la que agrupa aquella parte de la región en la que no debería estar presente la especie.

El nuevo cupo ha sido anunciado, en rueda de prensa, por la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos (PP), y publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Además, según ha indicado, en el plazo de vigencia del cupo de extracción de la temporada 2025/2026 se tiene constancia de la muerte de 42 ejemplares: 38 en controles poblacionales, dos por furtivismo y dos atropellados.

De ellos, cinco han sido abatidos con posterioridad al 1 de enero de 2026, por lo que se han detraído del nuevo cupo de 35 inicialmente establecido, quedando en 30 el máximo de ejemplares hasta final de año.

BAJAN UN 1,87% LOS ATAQUES PERO CRECEN LOS ANIMALES MUERTOS

También Susinos ha dado cuenta de los daños ocasionados por el lobo en 2025 y de la estimación del número de ejemplares presentes en la comunidad autónoma.

Según los datos aportados, en 2025 se han acreditado 2.669 ataques del lobo a la ganadería en Cantabria --un 1,87% menos que el año anterior-- con un total de 3.427 cabezas de ganado muertas (171 más que en 2024) y 273 heridas.

Los ataques registrados se han repartido en 72 de los 102 municipios de la comunidad, esto es el 70,59% de los existentes en Cantabria.

Los municipios con mayor número de ataques el año pasado fueron la Hermandad de Campoo de Suso (327); Campoo de Enmedio (185); San Pedro del Romeral (139), seguidos de Cabuérniga, Los Tojos, Tudanca, Valderedible y Luena.

Las indemnizaciones reconocidas por ataques de lobo suman casi 1,73 millones.

25 MANADAS CON 177 EJEMPLARES

Y en cuanto a la presencia del lobo en la comunidad autónoma, en 2025, según los datos aportados por Susinos, se ha confirmado la existencia de 25 manadas distintas.

De ellas, 24 ya estaban presentes en años pasados y se ha identificado una nueva en la zona oriental de la región.

El lobo se extiende por el 80 por ciento de la región, con un área de ocupación superior a los 4.000 kilómetros cuadrados y unas densidades superiores a los 3 lobos/100 km2.

De las 25 manadas confirmadas en 2025, en 13 se ha confirmado también la reproducción mientras que en los 12 restantes no hay información suficiente para acreditarla.

El número de ejemplares estimado es de 177, resultado de multiplicar por nueve el número de manadas con reproducción confirmada y por cinco el resto.

"En Cantabria queremos que nuestra ganadería conviva con el lobo. No queremos exterminar el lobo, queremos controlarlo. Lo que no podemos permitir es que el lobo extermine a nuestra cabaña ganadera. En Cantabria queremos convivencia, pero la situación se está volviendo insostenible", ha señalado Susinos.

RESPUESTA A MORÁN

Durante la rueda de prensa, Susinos ha respondido a unas recientes acusaciones realizadas por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que éste puso en duda el censo aportado por Cantabria, afirmando que los datos facilitados no se correspondían con la realidad, y dando a entender que éstos podrían estar inflados.

"Dice el señor secretario de Estado que los datos de nuestro censo no se corresponden en absoluto con la realidad presente. ¿De qué realidad habla este señor? ¿En qué realidad vive este señor? Yo le invito al señor secretario de Estado de Medio Ambiente a que venga a Cantabria y yo le voy a acompañar para que sobre el terreno vea cuál es la realidad de los ganaderos cántabros", ha aseverado la consejera.

Susinos ha instado a Morán a "que cumpla la ley" y remita a Europa el informe sexenal del lobo y convoque la preceptiva conferencia sectorial.

Según ha dicho, ni Morán ni la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, han hecho "ni una cosa ni la otra" porque "saben" que el informe sexenal muestra con datos "técnicos" que "el lobo se encuentra en un estado favorable de conservación".

"Están amordazando a las comunidades autónomas, nos quieren amordazar, están incumpliendo la ley", ha denunciado Susinos, que ha asegurado que el MITECO tiene como "único objetivo volver a meter el lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial)", del que salió en abril de 2025.

A su juicio, "todos" los esfuerzos del Gobierno central "van dirigidos en esa línea".