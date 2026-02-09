Comisión Europea.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 9 de febrero

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 9 de febrero de 2025:

1.- 09.00 horas. Huelga de maquinistas en las estaciones de Atocha (Madrid)y Sants (Barcelona)

2.- 09.30 horas.- En València, reunión del Consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, atiende a los medios al terminar. Edificio del Reloj. Muelle del Grao,

3.- 10.30 horas: En Madrid, la presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, presenta la actividad en España correspondiente al ejercicio 2025. Sede de la Comisión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana, 46).

4.- 11.00 horas: En Madrid, el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos (C/ Francisco Villaespesa, 18).

5.- 11.00 horas: En Mataró (Barcelona), la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con el ex primer ministro de Italia y presidente de Instituto Jacques Delors, Enrico Letta; a las 11.30 horas, interviene en la presentación de Mataró como Capital Española de la Economía Social en 2026;

6.-12.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura la presentación del Plan Internacional de la Gastronomía Española, una iniciativa para dar cumplimiento a lo previsto en la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) y consolidar a España como un referente global en alimentación y gastronomía. Acto que comenzará a las 12.00 horas con una explicación del contexto y metodología del plan a cargo del director general de Alimentación, José Miguel Herrero, que también moderará un coloquio dedicado al posicionamiento de la Marca España con la participación de la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz.

Nota: El acto se podrá seguir en 'streaming'

7.- 12.00 horas: En Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido. En la sede nacional del PP (C/ Génova, 13).

8.- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, en su sede nacional (C/ Bambú, 12).

9.- 12.30 horas: En Madrid, la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ofrece una rueda de prensa. Espacio Rastro (C/ San Cayetano, 3).

10.- 13.15 horas: En Andalucía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la zona afectada por las últimas borrascas en Huétor Tájar (Granada); al término, comparece ante los medios en el Puente Viejo (cobertura abierta / señal en directo); y a las 16.40 horas, visita la zona afectada por las últimas borrascas en Villanueva de la Reina (Jaén). Asiste la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

11.- 13.00 horas: En Madrid, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, atenderá a los medios tras la Mesa de Diálogo de Seguridad Social sobre incapacidad temporal (Calle de José Abascal, 39).

12.-15.30 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro. Comparecencia de José Manuel Cuenca Ais, ex secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación (Sala Prim).

13.-16.30 horas: Comisión de investigación del 'caso Koldo'. Comparecencia de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo. Sala Clara Campoamor.

14.- 18.30 horas. El presidente de VOX, Santiago Abascal, intervendrá en el acto de presentación de candidatos para las elecciones de Castilla y León el lunes 9 de febrero.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv