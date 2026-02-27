Aragón remite a la UE un informe sobre la conservación del lobo para poder actuar en defensa de la ganadería

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha remitido a la Comisión Europea un informe sobre el estado de conservación favorable del lobo en España ante la negativa del Gobierno central a trasladar esta documentación dentro del plazo establecido por la normativa comunitaria. La remisión de este informe, correspondiente al periodo 2018-2024, es clave para avanzar en la aplicación de la modificación del régimen europeo de protección de la especie y podría incrementar la capacidad de Aragón de gestionar el lobo en todo el territorio nacional, de acuerdo con el nuevo marco jurídico.

La decisión se adopta tras el encuentro celebrado el pasado 30 de enero de 2026 en Santander, en el que participaron varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y en el que se denunció el incumplimiento por parte del Gobierno de España de la obligación establecida en el artículo 17 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE de comunicar cada seis años a la Comisión Europea el estado de conservación de las especies protegidas, incluido el lobo.

El informe debía haberse enviado antes del 31 de julio de 2025. La documentación trasladada por el Gobierno de Cantabria en nombre de las comunidades de País Vasco, Cantabria, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, incluye la certificación del informe sexenal emitido por el Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano colegiado adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, del que forma parte el Gobierno de España.

Asimismo, se ha remitido el comunicado conjunto suscrito tras la reunión de Santander, respaldado por otras comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En dicho comunicado se detallan las actuaciones que, según las comunidades firmantes, han impedido la remisión del informe dentro del plazo establecido.

Entre ellas, la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial prevista para el 18 de julio de 2025, en la que estaba señalado el acuerdo para la remisión del informe favorable elaborado por el Comité de Flora y Fauna, así como la ausencia de una nueva convocatoria pese a haber sido solicitada por el número de comunidades previsto en el reglamento de este órgano.

La modificación del régimen europeo de protección del lobo ha supuesto una flexibilización de su encuadre jurídico y confiere a las comunidades autónomas la capacidad de gestionar la especie en todo el territorio nacional, circunstancia que fue ratificada por el Parlamento español mediante la Ley 1/2025, de 1 de abril, que excluyó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

No obstante, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2024 establece que no puede realizarse gestión extractiva si el estado de conservación de la especie, según los informes sexenales, es desfavorable, lo que condiciona la efectividad de esta modificación normativa y dificulta la adopción de medidas de control ante daños a la ganadería.

La Comisión Europea inició en enero de 2026 un procedimiento formal contra el Reino de España mediante la apertura de un expediente de infracción por no haber remitido el citado informe sexenal, que afecta no solo al lobo, sino al conjunto de especies protegidas por la Directiva Hábitats.Recientemente se ha confirmado un nuevo ataque de lobo en el Bajo Aragón en una explotación ganadera de la zona.

Ante cualquier sospecha de ataque, los ejemplares muertos se envían al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, donde los veterinarios realizan la necropsia y determinan si el ataque es compatible con el de lobo. Asimismo, en esta zona el Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha mantenido reuniones con los ganaderos para intensificar la colaboración con los Agentes para la Protección de la Naturaleza que trabajan sobre el terreno.

En cuanto a las ayudas al sector, los ganaderos pueden acogerse a la subvención para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y a los desafíos socioterritoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que otorga ayudas para la adquisición de elementos de protección para el ganado, como pastores eléctricos, adquisición de perros de raza mastín y localizadores GPS.